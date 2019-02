Esce il nuovo singolo di Mondo Marcio Angeli e Demoni con Mina

Ultimo - il nuovo singolo è in dialetto : 'Fateme cantà' Esce il 22 febbraio : È stato uno dei simboli della romanità al Festival di Sanremo, dove si è classificato, tra polemiche non ancora del tutto sopite, secondo alle spalle di Mahmood con il brano I tuoi particolari , ora ...

Luciano D'Abbruzzo - Esce il nuovo singolo 'L'ultima estate' : Si chiama ' L'ultima estate ' il nuovo singolo del cantautore Luciano D'Abbruzzo , pubblicato per Sony Music insieme al relativo videoclip. Quest'ultimo è diretto da Alessia Magnano, con la ...

Il Napoli che non riEsce a segnare è il nuovo problema per Ancelotti : Applausi a fine partita Il momento più bello sono stati gli applausi a fine partita. Pochi – circa ventimila – ma molto buoni gli spettatori al San Paolo. Che al triplice fischio finale di un fischiatissimo Fabbri, hanno applaudito il Napoli che ha mostra impegno ma non ha avuto la necessaria lucidità per battere il Torino. Giro di campo per i calciatori che sono stati applauditi e la curva B ha intonato il coro: “Vogliamo ...

Quando Esce il nuovo film di Checco Zalone? Tolo Tolo nelle sale a Natale 2019 : data e trama : Sono passati più di tre anni dal 1° gennaio 2016 Quando nelle sale uscì “Quo Vado”, il quarto film di Checco Zallone. La pellicola detiene ancora oggi il record di maggior incasso in Italia con 65,3 milioni di euro (addirittura 6,85 raccolti nel primo giorno di proiezione). Da quel momento più nulla, il comico pugliese si è fatto desiderare e ha centellinato le sue presenze in pubblico proprio con l’intento di generare grande ...

Canon fa crEscere la gamma EOS R con la mirrorless full frame EOS RP e nuovo obiettivo RF 24-240mm - : Piccola, leggera e pratica e destinata agli appassionati di fotografia che vogliono esplorare il rivoluzionario mondo dell'innovativo sistema Canon EOS R. Ecco come Canon presenta la nuova nata nel giorno di San Valentino con messa a fuoco automatica ultraveloce e al prezzo più accessibile nella gamma R. Dopo ...

Seregno ha iniziato a decrEscere : popolazione di nuovo sotto quota 45mila : Per la prima volta da decenni Seregno registra un regresso nell'andamento demografico: nel 2018 la popolazione è tornata sotto quota 45mila. Un tonfo. Per la prima volta da decenni Seregno registra un ...

Esce il primo marzo “Re Mida” - il nuovo disco del rapper Lazza : A due anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio, venerdì primo marzo Esce "Re Mida", il nuovo disco del talentuoso rapper, producer e pianista Lazza, prodotto da 333 Mob e distribuito da Island Records/Universal Music. Anticipato dai brani "Porto Cervo" e "Gucci Ski Mask" feat. Guè Pequeno, l`album è già disponibile in pre-order su Amazon (in versione cd, vinile e deluxe) e in pre-save su Spotify. Il rapper milanese si contraddistingue ...

Daniele Silvestri : il nuovo album 'Scusate se non piango' Esce il 3 maggio : ... anno di pubblicazione del suo ultimo album, "Acrobati", Silvestri promuoverà il nuovo lavoro con un tour nei palasport che prenderà il via il prossimo 25 ottobre dal Palazzo dello Sport di Roma per ...

Andrea Biagioni Esce il nuovo videoclip di Violet Peonie : 'Credo fortemente che chi riesce ad essere se stesso oggi sia un eroe 'spiega Andrea Biagioni in merito alla canzone, e continua: 'Il brano affronta il tema della ricerca del proprio mondo in cui ...

MotoGp - Marc Marquez è il nuovo volto di DAZN in Spagna : “spero di poter aiutare a far crEscere la piattaforma” : Una scelta strategica quella di DAZN che in Spagna si è aggiudicata i diritti esclusivi a trasmettere fino al 2021 le gare di MotoGp, Moto2, Moto3 e MotoE, a partire dalle prove libere Sarà Marc Marquez il nuovo volto di DAZN in Spagna. La piattaforma di streaming, prossima al debutto, ha scelto infatti il pilota catalano e cinque volte campione del mondo di MotoGp come brand ambassador fino al 2021. AFP/LaPresse Una scelta strategica ...

CARMEN : l'8 marzo Esce il suo nuovo album : Il testo colpisce tutti per intensità e contenuti che sembrano appartenere a chi quei tragici istanti li ha vissuti sulla propria pelle suscitando un grande interesse nel mondo della critica, dei ...

Xbox Game Pass continua a crEscere con un nuovo gioco a gennaio e cinque titoli confermati a febbraio : Al di là dello scetticismo e dei gusti personali, Xbox Game Pass è un servizio sicuramente molto interessante e un'opzione aggiuntiva che per molti giocatori è davvero vantaggiosa. Microsoft sembra puntare con estrema decisione sul servizio e in questi mesi ha costantemente rimpolpato un catalogo che a breve crescerà ulteriormente, proprio come sottolineato dal profilo Twitter ufficiale del servizio. Si parla di un gioco in arrivo il 31 gennaio ...

'La grande ignoranza' - Esce il nuovo libro di Irene Tinagli : E che non manca di valutare i fattori esterni che sulla politica hanno inevitabile effetto, come l'evoluzione dei mass media o l'ondata di anti-intellettualismo che dilaga in Europa e nel mondo. Il ...