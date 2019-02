Tornano i Carnevali di Marca con un appuntamento inedito

oggitreviso

(Di sabato 2 febbraio 2019) Una domenica speciale per idi. L'associazione che da una ventina d'anni organizza spettacoli carnevaleschi in provincia di Treviso, e che di anno in anno aumenta il proprio raggio d'azione, domenica 3 febbraio aspetta tutti in due location: una tradizionale come Bibano di Godega di ...