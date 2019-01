Questa è l' Italia che ci piace

Calcio - Coppa Italia 2019 : il Napoli di Carlo Ancelotti torna a San Siro dopo tre giorni per affrontare il Milan - ma Questa volta è decisiva : dopo lo 0-0 della ventunesima giornata di Serie A Milan e Napoli, le due squadre torneranno ad affrontarsi martedì 29 gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia 2019, che allo Stadio San Siro metterà di fronte la seconda forza del campionato e una formazione giovane e in evoluzione, intenzionata ad andare fino in fondo dopo la finale dello scorso anno. Sarà una sfida dal sapore speciale soprattutto per Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ...

"C'è una legge morale che viene prima di Questa politica". Intervista al sindaco di Siracusa - Francesco Italia - dopo il blitz sulla Sea Watch : "Il comandante ha fatto richiesta di scarpe, viveri e altri generi necessari e noi siamo pronti a fornirli. Aspettiamo il via libera della Capitaneria di porto". Francesco Italia è ancora a bordo della "SeaWatch3". Il sindaco di Siracusa è salito sull'imbarcazione ferma a un miglio dalla costa stamattina insieme ai tre parlamentari Nicola Fratoianni, Riccardo Magi e Stefania Prestogiacomo, a due avvocati, a un medico, a un membro ...

Genoa - Sanabria è in Italia : 'Questa è la piazza giusta per essere protagonista' : Ha avuto il via l'avventura di Antonio Sanabria con la maglia del Genoa: l'attaccante paraguaiano classe '96, scelto dal club ligure per sostituire Krzysztof Piatek dopo la cessione del polacco al ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Jarl Magnus Riiber vuole tornare al successo - l'Italia non parteciperà a Questa tappa : Domani prenderà il via a Trondheim (Norvegia) la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il fine settimana di gare inizierà come di consueto venerdì con il Provisional Competition Round, mentre sabato e domenica si svolgeranno due Gundersen con salto dal trampolino HS138 e 10 km di fondo. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende in questo appuntamento. Ancora una volta i riflettori saranno puntati sul norvegese Jarl ...

VITERBO SOTTERRANEA / Viterbo Sotterranea Questa sera a Capitali d'Italia - su Marco Polo TV : Ogni città italiana si distingue ed eccelle per qualcosa di particolare: la musica, l'arte, la gastronomia, la scienza, l'innovazione. Le città diventano così tante piccole Capitali. questa settimana ...

Supercoppa Italiana – L'emozione per il primo successo in bianconero e la dedica speciale - Cristiano Ronaldo : "ecco per chi è Questa vittoria" : Le parole di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria dell'8ª Supercoppa Italiana della Juventus ed il primo trofeo in bianconero E' la Juventus la squadra vincitrice della Supercoppa Italiana. Grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha battuto il Milan a Gedda, conquistando il primo importantissimo trofeo del 2019. Oltre al primo importante successo dell'anno, la Supercoppa Italiana ...

Laura Pausini - Radio Italia Live : Questa sera dalle 21.10 (anticipazioni e scaletta) : Torna "Radio Italia Live" e sarà Laura Pausini ad essere la prima protagonista di questo nuovo ciclo di appuntamenti musicali, in onda ogni mercoledì, alle ore 21.10 su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming sul sito RadioItalia.it e su REAL TIME (canale 31 del digitale terrestre free). Con oltre 25 anni di carriera, Laura Pausini arriva dritta al cuore di tanti fan in tutto il mondo. È infatti l'artista Italiana più premiata a Livello ...

Napoli-Sassuolo - in campo Questa sera per gli ottavi di finale di Coppa Italia : Napoli e Sassuolo scenderanno in campo stasera alle ore 20:45 per l'ottavo di finale della Tim Cup. La partita sarà disputata allo stadio San Paolo di Napoli. Con molta probabilità questa sera in tribuna ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che non mancherà l'occasione di assistere ad una gara importantissima per la stagione del suo Napoli. Infatti la vincente tra le due sfidanti di questa sera, dovrà affrontare ai quarti di ...

Spalletti : "Questa sfida di Coppa Italia a porte chiuse è un segnale forte e insegnerà molto" : Riparte l' Inter. Sul campo, la Coppa Italia e il Pallone dopo la settimana-Icardi che ha riempito, troppo, le giornate senza calcio. Il senso del gioco, in tal caso, arriva al momento opportuno per ...

Fattura elettronica : 'L'Italia non è pronta a Questa innovazione' : 'Le abbiamo provate tutte per convincere il governo a rinviare al 2020 l'entrata in vigore della Fatturazione elettronica': afferma Raffaele Baratto, parlamentare di Forza Italia in commissione ...

Un altro passo avanti contro il glioblastoma - Questa volta grazie ad uno studio italiano : Il glioblastoma è un tumore altamente vascolarizzato ma ancora con poche opzioni terapeutiche. Regorafenib è un farmaco che si somministra per via orale che agisce inibendo molte chinasi, proteine che controllano la formazione di nuovi vasi sanguigni e la crescita delle cellule tumorali. Un vasto studio italiano ha valutato l'efficacia e la sicurezza di questo farmaco nel trattamento del glioblastoma resistente. Il farmaco Regorafenib (Stivarga) ...

Supercoppa italiana - Giorgia Meloni sul divieto di biglietti alle donne sole : "Fermare Questa vergogna" : Continua a suscitare polemica il caso della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan, che si giocherà il prossimo 16 gennaio in Arabia Saudita, prevedendo la vendita di biglietti con due settori separati, uno "riservato agli uomini" e uno per famiglie, cioè "misto uomini e donne". Dopo le critiche e l'ironica social sulla Lega Seria A, nella mattinata di giovedì a farsi sentire – tramite il proprio profilo ...

Brunetta : 'italiani devono essere pazzi o ubriachi per approvare una Manovra come Questa' : Intervistato dall'agenzia nazionale Adnkronos, l'ex ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione Renato Brunetta si è scagliato impetuosamente contro le misure contenute nella legge di bilancio 2019, sottoscritta dal Governo M5S-Lega. Brunetta: 'Commissione Ue potrebbe riprendere in esame procedura d'infrazione' Il deputato di Forza Italia ha infatti sottolineato che il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha ...

Masterchef All Stars Italia/ Diretta ed eliminato : Giorgio Locatelli 'Ero timoroso di Questa avventura ma...' : Masterchef All Stars Italia, prima puntata 20 dicembre: chi sarà il primo eliminato dei 16 migliori concorrenti delle passate edizioni del programma?