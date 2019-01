Spoiler Una Vita | Diego scopre che una malattia lo sta consumando inesorabilmente

Una Vita - Spoiler spagnoli puntate 932-938 : Lucia rifiuta di sposarsi con Samuel : Nuovo appuntamento con le anticipazioni spagnole della soap Una Vita relative alle puntate 932-938, attualmente in onda nella penisola iberica e le cui trame sono ricche di drammi, colpi di scena ed intriganti situazioni. Gli spoiler confermano che Telmo accusa il priore Espineira di essere l'assassino di Frate Guillermo mentre Mendez ritiene che sia Ursula la responsabile dell'omicidio. Egli interroga Fabiana, che conosce le vere proprietà di ...

Una Vita - Spoiler : Blanca sospetta di essere incinta - Elvira vuole vendicarsi di Simon : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Una Vita e riguardanti le puntate in onda da lunedì 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019 su Canale 5 a partire dalle 14,10. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Acacias 38, dove faremo la conoscenza anche di un nuovo personaggio, Olga, la sorella gemella di Blanca che negli scorsi episodi abbiamo visto aggredire la madre Ursula, lasciandola ferita solo lievemente. Nei nuovi ...

Spoiler Una Vita : Olga passa la notte insieme a Diego per far soffrire Blanca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, da tanti anni protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle prossime puntate, si soffermano su Olga, interpretata dall'attrice Sara Sierra. La ragazza, infatti, riceverà l'ordine dalla madre di sedurre Diego al fine di far soffrire Blanca. Una Vita, anticipazioni: Olga dovrà sedurre Diego Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) tornerà ad ...

Spoiler Una Vita : Blanca incinta - Elvira vuole far del male ad Adela : Le anticipazioni di Una Vita, in onda da domenica 27 gennaio a venerdì 1° febbraio, svelano che Blanca Dicenta salverà la Vita della madre ma mentirà sull'identità dell'aggressore. La giovane, infatti, accuserà del gesto criminale una ladra per capire quali sono davvero le mosse di sua sorella. Successivamente la figlia di Ursula scoprirà di essere incinta. Intanto Lolita chiederà ad Antonito di continuare a vedersi di nascosto mentre Servante ...

Una Vita Spoiler : Arturo svela il segreto di donna Susana e Simon - scandalo ad Acacias : Le anticipazioni sui prossimi episodi della soap iberica Una Vita ci svelano che un nuovo scandalo sta per investire gli abitanti di Acacias 38 e che riguarderà donna Susana e Simon Gayarre. Il colonnello Valverde, infatti, con uno stratagemma svelerà a tutti che in realtà Simon è il figlio segreto della sarta, che come vedremo sarà costretta a rifugiarsi in sartoria per sfuggire ai pettegolezzi dei vicini. Ricordiamo, inoltre, che ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Celia invidiosa di Trini - Lucia abbandona Samuel all’altare : La popolare soap opera “Una Vita” ottiene sempre tantissimo successo con le sue trame ricche di avvenimenti inaspettati. Negli episodi che andranno in onda in Spagna questa settimana, Celia Alvarez Hermoso pur avendo perdonato Trini Crespo proverà invidia per lei. In particolare, la moglie di Felipe, a causa del recente aborto avuto, non riuscirà ad essere felice sapendo che la matrigna di Maria Luisa Palacios diventerà madre. Lucia invece ...

#Amici18 – Puntata del 19/01/2019 – Una nuova sfida a squadre (Spoiler). : A pochi mesi dalla vittoria di Irama per il canto e di Lauren Celentano per il ballo, gli Studi Elios sulla Tiburtina sono pronti ad ospitare, per la diciottesima volta, nuovi cantanti e nuovi ballerini pronti a cogliere un’occasione per raggiungere il grande successo: quella offerta da Maria de Filippi e il suo Amici. Come sempre si parte dal Pomeridiano. Una serie di puntate in onda ogni sabato alle 14:10 su Canale 5, che accompagneranno ...

Spoiler Una Vita : Antonito subirà maltrattamenti dalle guardie carcerarie : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra, già autrice di successo de Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane si soffermano su Antonito Palacios, il quale subirà diverse intimidazioni dopo essere stato arrestato per truffa. Una Vita: Antonito arrestato per truffa Le conseguenze dell'arresto di Antonito saranno protagoniste delle prossime puntate di Una Vita, in ...

Una Vita - Spoiler : Ursula rischia di morire per mano di Olga - Simon si concede ad Adela : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Una Vita e che ci svelano cosa accadrà ad Acacias nelle puntate in onda da domenica 20 gennaio a venerdì 25 gennaio su canale 5 nel consueto orario delle 14,10. Molte le novità che movimenteranno il quartiere, primo tra tutti l'arrivo di un nuovo personaggio, Olga, la seconda figlia di Ursula, che vedremo attentare alla Vita della propria madre. Svolta anche nel rapporto tra Simon e Adela ...

Spoiler Una Vita : Antonito costretto a dichiararsi colpevole per proteggere la famiglia : Nei prossimi episodi dello sceneggiato iberico “Una Vita” che i telespettatori vedranno su Canale 5 tra qualche settimana, purtroppo il primogenito di Ramon Palacios sarà per l’ennesima volta nei guai. Si tratta di Antonito (Alvaro Quintana), che finirà dietro le sbarre del carcere con una gravissima accusa. Le anticipazioni ci dicono che la situazione per il fidanzato di Lolita Casado diventerà sempre più critica, perché oltre a non poter fare ...

Una Vita Spoiler spagnoli : Telmo vuole convincere Lucia a non sposare Samuel : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Una Vita in onda tutti i giorni su canale 5 dopo Beautiful e su Rete 4 il martedì sera alle 22,25 circa. Negli episodi trasmessi nella penisola iberica e relativi ai capitoli 927 - 931, protagonisti delle trame sono sono Telmo, Lucia e Samuel. Il nuovo parroco di calle Acacias ha recentemente avvisato Frate Guiilermo che Espineira ha minacciato di far del male alla cugina di Celia. In questo ...

Spoiler Che Dio Ci Aiuti 5 : Nico vuole avere una relazione esclusiva con Maria : La longeva serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti 5' continua a ottenere ascolti importanti e non ci possono essere "reali avversari" della serie capace di tenere incollati al piccolo schermo sei milioni di telespettatori. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Nico che deve fare i conti con nuovi cambiamenti nella sua vita: l'avvocato è stato informato dall'ex compagna Asia di essere il padre di un bambino di nome ...

Spoiler spagnoli Una Vita : l'aborto di Celia - il nipote di Susana si ammala : Sono sempre ricche di novità le storie della telenovela “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Nelle prossime puntate spagnole, precisamente in quelle che il pubblico avrà la possibilità di vedere questa settimana in corso, ci saranno dei bruttissimi avvenimenti. Gli Spoiler ci dicono che oltre alla morte della moglie di Servante Gallo avvenuta a Cuba, la sventura colpirà per l’ennesima volta i coniugi Alvarez Hermoso. In particolare il sogno di ...

Spoiler C’è posta per te : la figlia vuole sposare una donna - i genitori sono contrari : C’è posta per te è iniziato solamente da una settimana, ma sta facendo molto discutere. Dopo il signor Tito che lo scorso sabato ha chiuso la busta alla mamma ottantottenne e alla figlia Sara, nel prossimo appuntamento arriverà sul piccolo schermo un argomento che viene trattato come un tabù: l’amore tra due persone dello stesso sesso. Lei ama una lei: i genitori non l’accettano Attraverso le anticipazioni postate sul canale Twitter ufficiale di ...