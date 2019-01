La dieta del digiuno non è la solita storia | le regole del dottor Erzegovesi

dieta delle 5 porzioni - perdi 3 chili in una settimana : L’effetto benefico di frutta e verdura è noto e, con la Dieta delle cinque porzioni, sarà possibile sfruttarlo al massimo. Gennaio è notoriamente il mese delle diete. Si va a caccia di soluzioni che possano fare al proprio caso, che non richiedano sacrifici immani o facciano promesse inverosimili. In equilibrio tra questi due estremi si pone la Dieta delle 5 porzioni, con riferimento a cinque piatti giornalieri di frutta e verdura. Una ...

dieta dell'inverno : ecco cosa mangiare per dimagrire : La Dieta dell'inverno può far dimagrire di qualche chilo senza troppe rinunce. E' facile da seguire e si mangia tanta frutta e verdura. ecco cosa

dieta del mandarino - menù per dimagrire subito : riduce cellulite : La Dieta del mandarino può far dimagrire subito di 3 kg in 4 giorni. Ecco cosa si mangia in un menù. Il mandarino tonifica il corpo e fa bene.

dieta del Kefir per dimagrire : proprietà - benefici e preparazione : La Dieta al Kefir può far dimagrire fino a 4 kg in una settimana. E'un probiotico che aiuta a bruciare i grassi. proprietà, menù. Dove comprarlo

dieta della pasta di sera : perdi 4 chili in una settimana : Con la Dieta della pasta riesci a perdere fino a 4 kg a settimana, mangiando questo piatto tipico della cucina italiana anche la sera. Per anni ci hanno detto che la pasta non andava mangiata a cena perché faceva ingrassare. In realtà gli ultimi studi scientifici hanno dimostrato che non è così, tutto infatti dipende dall’indice glicemico. Più questo valore è alto più si verifica un picco di insulina che causa un accumulo di grasso ...

Chi mangia tanti carboidrati vive più a lungo e meglio. La dieta degli abitanti dell'isola di Okinawa ne è la prova : mangiare carboidrati fa bene. Anzi: mangiare carboidrati allunga la vita. Lo dimostrerebbe la dieta degli abitanti delle isole di Okinawa (Giappone) dove, ogni 100mila abitanti, si contano ben 68 centenari (più di tre volte il numero riscontrato in altre popolazioni a livello mondiale). La longevità degli abitanti delle isole di Okinawa risulta notevole anche se confrontata alla sola media giapponese, presentando il 40% di ...

dieta per la salute del pianeta - diminuire la carne del 50%/ I vegani hanno vinto davvero? : La Dieta universale verrà presentata oggi a Oslo: ha l'obiettivo di evitare 11,6 milioni di morti ogni anno per cattive abitudini alimentari.

Ecco che cos’è la dieta per la salute del pianeta : La salute passa per l’alimentazione. E non soltanto la nostra, ma anche quella del pianeta. Agricoltura, pesca e allevamenti intensivi rappresentano attualmente una fonte non trascurabile di inquinamento, mettono a rischio la biodiversità, e contribuiscono al consumo di risorse essenziali come l’acqua e il suolo. Ma in futuro potrebbero trasformarsi in una risorsa fondamentale, capace non solo di assicurare una migliore salute a tutti noi, ma ...

Giornata Mondiale della Pizza : un tesoro del Made in Italy - simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo : Con un fatturato stimato in 15 miliardi di euro all’anno la Pizza si conferma un tesoro del Made in Italy simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della prima Giornata internazionale della Pizza dopo che l’Unesco ha proclamato l’arte dei Pizzaioli patrimonio immateriale dell’umanità e a 24 ore dal vile attentato con la bomba esplosa davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo ...

dieta della scrivania : 5 pasti da mangiare in ufficio con poche calorie : Si può dimagrire anche in ufficio, passando ore dietro la scrivania? Certo! Basta seguire la Dieta giusta e scegliere dei pasti con poche calorie e ottimi valori nutrizionali. Il lavoro in ufficio spesso è il peggiore nemico della Dieta. Prima di tutto perché si ha la necessità di mangiare qualcosa di veloce, un’esigenza che spesso non va di pari passo con pasti sani e leggeri. Così il più delle volte, complice il poco tempo, ci troviamo a ...

dieta del panino : via 2 chili in 7 giorni. Come funziona : Hai deciso di metterti a Dieta ma seguire un regime alimentare è difficile perché in pausa pranzo sei in ufficio? Allora la Dieta perfetta per te è la Dieta del panino. Si tratta di un regime alimentare che consente di mangiare fuori a pranzo anche ogni giorno, concedendosi, appunto, dei panini. Oltre a permetterti di perdere peso la Dieta del panino ha un altro vantaggio, cioè quello di non farti intristire e di consumare pasti buoni e ...

Cinque semplici passaggi di preparazione della torta all'acqua - il dolce per chi è a dieta : Ecco la ricetta di un dessert gustoso e leggero, ideale per chi non può esagerare per via della dieta o dei valori del colesterolo troppo alti. La preparazione è molto semplice e gli ingredienti per quattro persone sono: 185 ml di acqua, 115 gr di zucchero, 175 gr di farina 00, 35 ml di olio di semi, scorza, 1 bustina di lievito per dolci e 1 bustina di zucchero a velo. Buon lavoro e buon appetito!

dieta del panino : perdi 2 chili in una settimana : Con la Dieta del panino si perdono sino a 2 kg a settimana, rimanendo in forma con un pasto leggero, ma light e completo. Perdere qualche chilo e rispettare la Dieta è difficile quando si è sempre di corsa. Di fronte alla necessità di mangiare qualcosa di veloce infatti spesso ci troviamo a scegliere delle opzioni super caloriche, come la pizza farcita, la piadina con lo strutto o i panini al burro con l’affettato. Per rimanere in forma ...