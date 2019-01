Migranti | Bonino | “Da Italia e Unione europea indifferenza crudele | la vergogna si ripete”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 gennaio 2019) “Nel weekend è ricominciato il terribile conteggio di persone affogate e di persone salvate, e per quest’ultime temo che la sorte segua quella di altri salvati obbligati a tornare in Libia. Lache è accaduta anche a Natale temo si ripeta con l’e gli altri Stati europei in una situazione di“. Lo ha detto Emma, a margine della conferenza stampa di presentazione del congresso di +Europa, a proposito dei gommoni diaffondati negli ultimi giorni nel Mediterraneo.L'articolo: “Da, lasi ripete” proviene da Il Fatto Quotidiano.