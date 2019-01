Così Imke sceglie i calciatori da mandare in campo : “Negli spogliatoi i suoi giocatori sono obbligati a indossare i pantaloncini?”. “Certo che no, sono una professionista, scelgo i giocatori in base al pene”. Donna, forte, di personalità, prima allenatrice di una squadra di calcio professionistico maschile tedesca, il VP Cloppenburg, di quinta divisione in Bassa Sassonia, e quindi allenatissima al maschilismo più sfrenato degli spogliatoi e del mondo del pallone, Imke Wubbenkorst s'era preparata ...