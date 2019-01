Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano cade anche in Germania. Il Bayern vince e allunga in Classifica : Settimana da dimenticare per l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo la sconfitta casalinga contro il Barcellona, la squadra di Pianigiani cade anche a Monaco di Baviera contro il Bayern (93-87) in quello che era un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Un ko molto pesante perchè ora i tedeschi si trovano avanti di una vittoria e pure con la differenza canestri a suo favore. Il Bayern è trascinato dai 18 punti di Maodo Lo e di Nihad ...

Eurolega – Risultati e Classifica dopo i match della 18ª Giornata : zona Playoff in bilico per Milano : Non si ferma la corsa di Fenerbahce e Real Madrid, stop per il CSKA Mosca, Olimpia Milano al limite della zona Playoff: i Risultati e la classifica di Eurolega dopo i match della 18ª Giornata Due giorni di grande basket in giro per i parquet di tutta Europa, 8 sfide interessanti ed avvincenti hanno dato vita ad una pioggia di punti e verdetti importanti per la 18ª Giornata di Eurolega. In vetta resta solido il Fenerbahce che batte lo ...

Basket - Eurolega : scivolone Milano - il Barcellona espugna il Forum e allunga in Classifica : Nona sconfitta stagionale in Eurolega per l' AX Armani Exchange Olimpia Milano . Nel giorno del suo 83esimo compleanno, l'Olimpia è costretta ad alzare bandiera bianca al Forum di Assago contro il ...

