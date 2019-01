Biathlon | la staffetta maschile di Ruhpolding va alla Norvegia | l’Italia strappa un posto

Biathlon - Staffetta Ruhpolding 2019 : trionfa la Norvegia di Johannes Boe. Nona l’Italia con troppi errori al poligono : Nel Tempio del Biathlon, dove la Coppa del Mondo ebbe inizio nel lontano 1978, la Chiemgau Arena è stata teatro della Staffetta maschile, valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. La “Classica Monumento” di Ruhpolding (Germania) ha sorriso alla favorita Norvegia che, forte del contributo dei fratelli Tarjei e Johannes Boe, si è portata a casa il quinto centro da queste parti a precedere i padroni di casa tedeschi ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 gennaio : inizia la staffetta di Biathlon - Innerhofer per la rimonta in combinata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 18 gennaio. Si inizia con la Coppa del Mondo del salto con gli sci, poi si terranno gli Europei di skeleton (in una tappa di Coppa), poi sarà la volta a metà mattina con la combinata alpina di Wengen e con le qualificazioni dello skicross freestyle. Discesa libera femminile a Cortina, poi sarà la volta di combinata nordica e snowboard slopestyle, infine fari puntati ...

LIVE Biathlon - staffetta maschile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Italia per la sorpresa - Francia e Norvegia favorite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 14.30 Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Giuseppe Montello e Dominik Windisch proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Thierry Chenal e ...

Biathlon oggi (18 gennaio) - Staffetta 4×7 - 5 km Ruhpolding : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Tutti i partecipanti : oggi alle 14.30 andrà in scena sulle nevi di Ruhpolding (Germania) la Staffetta maschile, valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche assisteremo ad una gara altamente spettacolare nella quale le favorite dovrebbero essere Francia, Norvegia, Svezia e Germania. Gli scandinavi sulla spinta dei fratelli Boe potrebbero centrare il bersaglio grosso ma attenzione ai transalpini guidati da Martin Fourcade, desideroso di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Norvegia e Francia favorite della staffetta maschile? L’Italia vuol sorprendere : Secondo giorno di gare Ruhpolding (Germania) per la quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche si è cominciato con una sprint e nel settore maschile è stato il solito assolo del norvegese di Johannes Boe. Il 25enne scandinavo si è portato casa l’ottavo successo stagionale, ottenendo la trentesima vittoria in World Cup. Un traguardo non da poco che lo pone su un livello diverso rispetto a tutti gli altri. ...

Biathlon - Staffetta maschile Ruhpolding 2019 : le startlist ed i quartetti in gara. Programma - orari e tv : Domani alle 14.30 andrà in scena sulle nevi di Ruhpolding (Germania) la Staffetta maschile, valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche assisteremo ad una gara altamente spettacolare nella quale le favorite dovrebbero essere Francia, Norvegia, Svezia e Germania. Gli scandinavi sulla spinta dei fratelli Boe potrebbero centrare il bersaglio grosso ma attenzione ai transalpini guidati da Martin Fourcade, desideroso di ...

Biathlon – Buon risultato ad Oberhof per la staffetta maschile : Hofer e compagni sesti : È una Buona Italia a Oberhof: Bormolini, Hofer, Montello e Windisch chiudono la staffetta al sesto posto. La Russia batte la Francia Senza giri di penalità e con la consapevolezza di avere una Buona squadra, in grado di poter lottare per il podio nelle giornate migliori. L’Italia finisce sesta nella staffetta maschile di Oberhof (così come aveva fatto a Hochfilzen) ed è un Buon risultato, per quanto ci sia il rimpianto che con ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : la Russia vince la staffetta maschile. L’Italia conclude al sesto posto : Una domenica dai colori decisamente russi quella di Oberhof (Germania). Nell’ultima giornata di gare valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la selezione russa fa doppietta e dopo il trionfo delle ragazze nella staffetta arriva anche quello degli uomini nella medesima specialità. Una prova decisamente consistente quella del quartetto dell’Est che, ricorrendo a 6 ricariche in totale e senza nessun giro di penalità, ...

Biathlon – Male la staffetta italiana a Oberhof : le azzurre solo quindicesime : Giornata storta per la staffetta femminile senza Wierer: solo Vittozzi si conferma, l’Italia chiude quindicesima a Oberhof Mettiamola così: una giornata storta può capitare a tutti e dopo due trionfi in due gare individuali con Lisa Vittozzi, pazienza se la squadra italiana femminile lascia Oberhof con il 15esimo posto della staffetta. La campionessa di Sappada in prima frazione dimostra ancora una volta perché è entrata ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : nella staffetta femminile vince la Russia davanti a Germania e Rep. Ceca. L’Italia è quindicesima : La staffetta femminile 4×6 km di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon viene vinta dalla Russia, che chiude in 1:18’46″3, distanziando di 33″5 la Germania, seconda, e di 36″7 la Repubblica Ceca, terza. Solo 15ma l’Italia, che giunge staccata di 6’22” pagando ben otto giri di penalità con 13 ricariche utilizzate. Giornata no per Nicole Gontier, male in piedi Federica Sanfilippo, fanno il ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : azzurri senza nulla da perdere - Francia favorita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi alle ore 14.30 Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Giuseppe Montello e Lukas Hofer proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Thierry Chenal, dunque cambia ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi riferimento nell’Italia a caccia del podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi di Oberhof (Germania) si chiude una quattro giorni di gare decisamente intensa in cui le soddisfazioni per il Bel Paese non sono affatto mancate. La doppietta (sprint-inseguimento) di Lisa Vittozzi ha scaldato i cuori degli appassionati e la sappadina è definitivamente esplosa ne luogo dove questa disciplina ...