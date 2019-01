Varati reddito e quota 100 | “nasce nuovo welfare” RdC per 1 | 3 milioni di famiglie

ilfogliettone

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Il governo "mantiene le promesse", "passa dalle parole ai fatti" e fonda "unwelfare state" allineando, su questo fronte, l'Italia all'Europa. E' la sintesi con cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, presentano ai giornalisti ildi cittadinanza e le pensioni acento, le misure contenute nel decreto approvato ieri dal Cdm. "Dobbiamo ringraziare tutti, ministri viceministri, sottosegretari, strutture tecniche. "E' stato un lavoro corale e senza capacita' di lavorare in squadra difficilmente avremmo ottenuto questi risultati", spiega Conte.e riforma delle pensioni non rispondono a estemporanee promesse elettorali", ma costituiscono "un progetto di politica economica e sociale di cui il governo va fiero", nota. Il decreto approvato "migliora la qualita' della vita per 5di italiani", ...