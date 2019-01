Calendario Coppa Italia 2019 | date e tabellone dei quarti di finale Programma | orari e tv

Sci di fondo - Coppa del Mondo Otepää 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : L’Italia dello sci di fondo vuole cancellare il fine settimana di Dresda, estremamente negativo per Federico Pellegrino, con la squalifica nella sprint individuale e la caduta in quella a coppie: la Coppe del Mondo si sposta in Estonia, precisamente ad Otepää, dove è in programma un week end tutto dedicato alla tecnica classica Si inizia sabato 19 con le qualificazioni delle sprint .alle ore 10.25 italiane, con le fasi finali che ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : programma - orario e tv. Data e Calendario : Il campionato di Serie A è fermo e riprenderà soltanto a fine settimana, ma il calcio in questi giorni di certo non è assente dai palinsesti televisivi: oggi si concludono gli ottavi di Coppa Italia , che hanno visto l’ingresso delle otto teste di serie, mentre mercoledì 16 gennaio si disputerà la Supercoppa Italiana. Di fronte la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima Coppa ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Torna questo fine settimana, dopo un mese di pausa, la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Tra venerdì 18 e domenica 20 gennaio andrà in scena presso l’Avantidrome di Cambridge, in Nuova Zelanda, la quinta tappa del massimo circuito internazionale. Quattordici gli atleti presenti per l’Italia (sette uomini e sette donne), con i quartetti dell’inseguimento a squadre e la trentina Letizia Paternoster a rappresentare ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario della settimana : Neanche il tempo di respirare che è subito il tempo della quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Ruhpolding (Germania). L’Italia con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi protagoniste assolute degli appuntamenti precedenti cercherà di mettersi in evidenza ancora una volta, puntando al bersaglio grosso nelle gare in programma sulle nevi tedesche. L’attesa nel Bel Paese è crescente relativamente alle prestazioni delle azzurre e dunque ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario della settimana : Il prossimo fine settimana sarà uno di quelli da non perdere per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Si correrà, infatti, a Wengen, uno dei tempi della velocità del Circo Bianco, sulla celebre pista del Lauberhorn sulla quale chi vince entra nella leggenda. La località elvetica ospiterà una importante tre-giorni di gare. Si incomincerà con la combinata di venerdì, quindi la imperdibile discesa libera di sabato, che anticiperà lo ...

Coppa Italia 2019 calcio - ottavi di finale : date - programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si disputeranno nel secondo weekend di gennaio 2019 gli ottavi di finale della Coppa Italia, edizione numero 72. In tre giorni di gare uniche saranno determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale, destinati anch’essi a svolgersi su una singola partita. Il programma verrà inaugurato da Lazio e Novara, di scena nel pomeriggio del 12 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. Tale incontro sarà il primo dei tre che si svolgerà in quel sabato, ...

Basket - Tabellone Coppa Italia 2019 : accoppiamenti e qualificate. Calendario - programma - orari e tv : Si è concluso il girone d’andata della Serie A di Basket maschile e così si è definito anche il Tabellone della Final Eight di Coppa Italia, che si svolgerà a Firenze dal 14 al 17 febbraio. Le prime otto squadre del massimo campionato Italiano si sfideranno in un Tabellone tennistico che si disputerà al Nelson Mandela Forum del capoluogo toscano. I quarti di finale sono stati divisi in due giorni, e si svolgeranno il 14 e 15 febbraio: di ...

Coppa Italia oggi (13 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Programma e Calendario : oggi domenica 13 gennaio si giocano tre partite valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019 di oggi. Seconda giornata riservata a questo turno preliminare del trofeo nazionale, ci aspetta una domenica ricchissima con tre incontri uno dietro l’altro assolutamente da non perdere, conosceremo altre tre formazioni che giocheranno i quarti di finale. Si tratta di sfide da dentro o fuori, chi vince potrà proseguire la propria ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il Calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Coppa Italia calcio - Calendario ottavi di finale : orari e date di tutte le partite. Come vederle in tv gratis e in chiaro e in streaming : Il campionato della Serie A di calcio è fermo, ma nel fine settimana ecco la Coppa Italia, che manda in scena gli ottavi di finale, spalmati su tre giornate. Si giocheranno infatti le gare in programma tra sabato 12 e lunedì 14. Entreranno finalmente in gioco le otto squadre teste di serie, esentate dai quattro turni preliminari. Sabato si inizia con Lazio-Novara, per dare due giorni di respiro al manto dell’Olimpico, poi sono in programma ...

Coppa Italia - Calendario e orari degli ottavi di finale : La 72edizione della Coppa Italia sta per entrare ufficialmente nel vivo. Entrano in gioco le grandi della Serie A e non mancano gli incroci a sorpresa nelle sedici squadre che scenderanno in campo. ...