Renzo Piano | Il ponte avrà una bellezza genovese | parsimoniosa e taciturna L' ho

Ponte Genova - Renzo Piano : “Il mio progetto si può realizzare in 12 mesi” : L’architetto Renzo Piano ha dichiarato, in un’intervista a Repubblica, che il nuovo Ponte da lui progettato per Genova potrà essere realizzato in dodici mesi: “C’è una cordata di aziende di grande livello e un sindaco-commissario che è un vulcano. Lavoreranno senza soste con rapidità. Penso di sì. E sarà un grande momento di solidarietà quello del lavoro nei cantieri“. Secondo l’architetto, “i cantieri ...

Ponte Morandi - ricostruzione a Salini-Fincantieri. Costerà 202 milioni. Renzo Piano supervisore : La cordata Salini Impregilo Fincantieri ricostruirà il Ponte Morandi. Alle 17 il commissario straordinario Marco Bucci darà l’annuncio. Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato che il Ponte sarà ricostruito «bene e rapidamente, e soprattutto da imprese italiane»...

Genova - è di Renzo Piano il progetto del nuovo viadotto : non si chiamerà più Ponte Morandi : L'opera verrà realizzata entro il dicembre del 2019 dalla cordata composta da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr per un costo complessivo di circa 220/230 milioni di euro. La struttura utilizzerà “pile” anziché “stralli” "nel rispetto della sensazione di avversione psicologica maturata in città dopo il crollo del Morandi".Continua a leggere

Ponte Morandi : ricostruzione a Salini-Fincantieri-Italferr - progetto di Renzo Piano : È ufficiale: la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova sarà affidata a Salini Impregilo insieme a Fincantieri e Italferr. Lo ha riportato l’Agenzia Ansa citando fonti vicine alla struttura commissariale. Il progetto sarà eseguito sull’idea dell’architetto genovese Renzo Piano. Fuori dalla partita quindi il gruppo Cimolai di Pordenone, con il progetto firmato dall’architetto Santiago Calatrava. La società Cimolai Spa di ...

Idea di Bucci : Renzo Piano supervisore : Il sindaco vuole coinvolgere l’architetto nella ricostruzione. Aperto il cantiere che dà il via alla demolizione dei tronconi

Il progetto di Renzo Piano : 43 lanterne in ricordo delle vittime del Morandi : Circa quaranta i progetti presentati ieri al commissario Bucci, lo abbiamo scritto. Due di essi in pole position: quello della cordata Fincantieri – Salini Impregilo – Italferr, ispirato al disegno di Renzo Piano, e quello del gruppo Cimolai, che ha chiamato in causa l’architetto Santiago Calatrava. Sui due progetti vige un riserbo quasi totale, ma alcuni elementi comuni filtrano: il materiale che entrambi propongono di utilizzare è l’acciaio, ...