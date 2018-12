Manovra | Giuseppe Conte | “Mai arretrato sui contenuti | fatto ciò che ci hanno chiesto i

Giuseppe Conte smentisce Giovanni Tria e Luigi Di Maio : 'Manovra - accordo con l'Ue? Serve prudenza' : Ci mancava solo il fuoco amico. Giuseppe Conte è costretto a frenare le indiscrezioni provenienti dal Ministero dell'Economia su un 'accordo concluso' tra il governo e la Commissione Ue sulla manovra con deficit al 2,04% . Anche il vicepremier Luigi Di Maio si è detto 'molto fiducioso', ma la verità è che le ...

Giuseppe Conte - il blitz fallito sulla Manovra e la voce : sfottuto dalla Lega? : ... sempre secondo il quotidiano di Torino, ' trapela con un certo sarcasmo la convinzione che il premier stia testando sul palcoscenico internazionale la propria futura carriera politica'. Un modo, ...

Giuseppe Conte - il trionfo sulla Manovra. Retroscena - l'aut aut a Salvini e Di Maio : senza accordo - se ne va : l'aut aut di Giuseppe Conte a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : o troviamo un accordo sulla manovra o vado a casa. I Retroscena sul vertice di Palazzo Chigi di domenica sera sono concordi: il premier ...

Sergio Mattarella - il 'pressing riservato' sulla Manovra : non solo Giuseppe Conte - con chi si è mosso il Colle : La 'resa' di Giuseppe Conte è un po' il trionfo di Sergio Mattarella . 'Siamo sui binari giusti': più o meno questa, secondo il retroscena del quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda è stata ...

Manovra - Giuseppe Conte 'chiude' con Juncker : deficit al 2% - ecco come seppellirà Luigi Di Maio : La mezza resa di Conte farà felice il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , i mercati e i 'signori dello spread ', ma rischia di far risalire le ...

Giuseppe Conte - Manovra : a Bruxelles punta sull'effetto Macron : Secondo il ministro dell'Economia 'è chiaro che se si può trovare un accordo con l'Ue'. Reddito di cittadinanza e quota 100 'avranno un costo inferiore a quello preventivato' e 'sono possibili altri ...

Giuseppe Conte si impone sulla Manovra - indiscrezione di Bloomberg : 'Deficit al 2%' : Dagospia.com riporta un tweet del reporter politico-economico di Bloomberg, Lorenzo Totaro , in cui afferma che il governo italiano presenterà un deficit al 2% alle istituzioni europee. Mettere nero ...

Manovra - Giuseppe Conte : “Il rigore dell’Ue favorisce l’instabilità - va superato” : In vista del prossimo Consiglio europeo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera e si sofferma soprattutto sulla trattativa con Bruxelles sulla Manovra: "Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere l’instabilità con misure che invece finiscono per favorirla. Logorare l'azione riformatrice del governo sarebbe una strategia miope".Continua a leggere

Manovra - investimenti e 3 miliardi di risparmi da reddito e quota 100. Giuseppe Conte lavora alla proposta da portare a Juncker : La cessione di una parte di sovranità di Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Giuseppe Conte registra il primo atto concreto: è l'accelerazione sulla riscrittura della Manovra che è il premier, appunto, a intestarsi. C'è la data - l'11 dicembre, due giorni prima del Consiglio europeo - e soprattutto in agenda c'è l'incontro che conta, quello al vertice con il presidente della Commissione europea Jean-Claude ...

Manovra - la trattativa segreta di Giuseppe Conte. Juncker : 'Se non cambia non potrò frenare i falchi' : La trattativa tra Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker è avviata. Dopo settimane di tensione il premier del governo giallo-verde e Juncker si sono fatti fotografare con braccio sulla spalla non a caso ...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Manovra - Matteo Salvini : 'Non si torna indietro - sarà Giuseppe Conte a decidere i tempi di risposta all'Ue' : 'La bocciatura da parte dell'Ue non cambia nulla, indietro non si torna ' ribadisce Matteo Salvini che assicura: 'L'Unione avrà educatamente tutte le risposte che ci chiede, anche se la nostra linea è ...

"Merkel impressionata dalle riforme". Giuseppe Conte a Bruxelles : "Più tempo passa e più mi convinco che la Manovra è bella" : "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano dalla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, mi aspetto delle osservazioni critiche ma discuteremo: più passa il tempo e più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prima di partecipare alla seconda giornata di vertice Ue.Conte ha aggiunto che vedrà il ...

Giuseppe Conte ferma l'invio al Quirinale del testo sulla Manovra. Retroscena su Di Maio e il testo manipolato : È un fatto gravissimo, manina politica o no, domattina depositerò subito un esposto alla Procura della Repubblica'. Una denuncia che agita l'esecutivo giallo-verde. Il premier Giuseppe Conte , nel ...