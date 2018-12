Antonella Clerici lancia una frecciatina alla Isoardi | ' Difficile sostituire una come me'

Antonella Clerici : "Isoardi fa meno ascolti alla Prova del Cuoco? Sono difficile da sostituire" : Antonella Clerici, ormai ex conduttrice della Prova del cuoco, torna a dire la sua sulla trasmissione alla cui guida è stata per circa diciotto anni. Queste le parole della Clerici, intervenuta in diretta al Tg Zero di Radio Capital:Mi manca il pubblico della "Prova del cuoco". Spero che la mia assenza crei nostalgia, e una certa acquolina.Terminata l'avventura della prima serata di Portobello, Antonella Clerici parla del ricettario ...

Antonella Clerici a “Festa di Natale” : l’omaggio a Fabrizio Frizzi e la commozione di Carlotta Mantovan : Carlotta Mantovan torna ad essere felice dopo la scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. La giornalista ha scaldato il cuore del pubblico, che si è schierato dalla sua parte in seguito al terribile lutto che ha sconvolto lei e la figlia Stella. Ecco perché la presenza a Portobello, programma condotto da Antonella Clerici, è stata apprezzata e gradita. Se le opportunità lavorative le permettono di focalizzare la sua attenzione su nuove sfide ...

Portobello - Luciana Littizzetto e la confessione spinta su Antonella Clerici : 'Cosa ho visto dietro le quinte' : Ormai è noto: Luciana Littizzetto si è lasciata col suo storico compagno, Davide Graziani , 51 anni, con cui era legata da molti anni. E della vicenda la comica di Che tempo che fa ne è tornata a ...

Antonella Clerici - scoppia la polemica per la foto in camerino. Ma lei risponde a tono : Antonella Clerici, che è una delle conduttrici più amate della tv, nel mirino degli haters. Come molte sue colleghe, infatti, anche la ex regina de La prova del cuoco è attivissima sui social network. I post di ‘Antonellina’, che spesso immortalano momenti privati, del suo quotidiano, col compagno Vittorio Garrone o con la figlia Maelle, fanno sempre incetta di like e di messaggi estasiati. Tutti adorano la genuinità della Clerici, oltre che il ...

Antonella Clerici : maglia troppo scollata - il web reagisce con commenti negativi : Antonella Clerici (56 anni) è stata travolta da una bufera social a causa del look mostrato all'interno di una foto postata di recente. Nell'immagine in questione la conduttrice Rai appare in camerino mentre ripassa la scaletta di 'Festa di Natale - Una serata per Telethon'. Qui Antonella indossa una maglia nera, aderente e scollata, che subito ha catturato l'attenzione dei suoi numerosi followers su Instagram. Se alcuni di loro hanno apprezzato ...

Antonella Clerici fa il pieno d’ascolti senza Maria De Filippi : Telethon: Antonella Clerici senza Maria De Filippi vince la sfida del sabato sera Ha ottenuto il successo sperato la serata inaugurale della maratona Telethon 2018, con Antonella Clerici. L’evento benefico, partito già ieri mattina con i vari programmi del daytime di Rai1 ma poi avviato ‘ufficialmente’ con Festa di Natale-Una serata per Telethon in prime time, è risultato infatti il programma più visto del sabato sera. Una ...

Telethon - l'omaggio di Antonella Clerici all'amico Fabrizio Frizzi e una borsa di studio a nome del conduttore : Quanto ci manca Fabrizio Frizzi...E' questo il pensiero che passa per la nostra mente quando rivediamo il conduttore in qualche sua vecchia apparizione televisiva. Ed è successo anche questa sera durante Festa di Natale, il programma condotto da Antonella Clerici. Fin dall'inizio del programma, Antonella ha ricordato l'amico e collega:prosegui la letturaTelethon, l'omaggio di Antonella Clerici all'amico Fabrizio Frizzi e una borsa di ...

Antonella Clerici fa una confessione toccante : le sue parole in diretta : Antonella Clerici: Festa di Natale Telethon ricorda Fabrizio Frizzi Antonella Clerici ha dato il via sabato 15 dicembre alla 29esima campagna nazionale di raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare Telethon. La conduttrice ha preso il posto dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, conduttore prematuramente scomparso nel marzo 2018 che per diciassette anni è stato testimonial ed è sempre sceso in campo in prima persona a ...

