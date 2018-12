Manovra | il vertice dell' intesa

Manovra - vertice serale per intesa Conte : per il reddito pronti 7 - 1 miliardi Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Restare compatti» : I due vicepremier si preparano al nuovo incontro, previsto alle 20, per superare i nodi e le reciproche diffidenze relative alla Manovra economica

Stasera vertice decisivo su Manovra - si cercano altri 3 - 5 mld : Roma, 16 dic., askanews, - Se non è l'ultima spiaggia, quantomeno è un confronto decisivo. Questa sera alle 20 a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte riunisce l'ennesimo vertice di governo sulla ...

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : 'Restare compatti' - Salvini : 'Nessun tassa sulle nuove auto' : Ore chiave anche secondo il suo omologo Matteo Salvini , che a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega, assicura : 'tutti gli impegni del contratto di governo ...

Manovra - vertice alle 20 a palazzo Chigi - il sottosegretario Giorgetti diserta : ... afferma Matteo Salvini che stasera sarà al tavolo convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al quale parterciperanno il vicepresidente del Consiglio Di Maio, il ministro dell'Economia ...

Rush finale per Manovra - stasera il vertice chiave : Roma, 16 dic., askanews, - Il vertice di governo sulla manovra è in programma stasera a partire dalle 20 a Palazzo Chigi. Saranno presenti il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo ...

