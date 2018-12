L’Italia sotto zero | gli esperti lanciano l’allarme | “Sarà una settimana polare”

caffeinamagazine

: Letterina a #BabboNatale : sotto l'albero portaci un #congressoPD senza insulti o attacchi personali tra candidati,… - AndreaRomano9 : Letterina a #BabboNatale : sotto l'albero portaci un #congressoPD senza insulti o attacchi personali tra candidati,… - carlaruocco1 : COME FUNZIONA L’AUMENTO DELLA PENSIONE MINIMA In Italia sono troppi i pensionati che non riescono ad arrivare a fi… - nicola_pinna : Fingevano di vivere e lavorare a #Oristano e ottenevano il permesso di soggiorno. Centinaia di pratiche sotto inchi… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Il nostro Paese è alle prese in questi ultimi giorni con condizioni meteo spiccatamente invernali, a causa dell’arrivo di insidiosi vortici depressionari dal Nord Europa associati a temperature decisamente fredde, che portano diffuse nevicate fino a bassa quota soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Ecco la tendenza per i prossimi giorni.Gli ultimi aggiornamenti provenienti dal prestigioso Centro Europeo per le previsioni a medio termine indicano che, anche per tutta la prossima, dovremo fare i conti con l’instabilità atmosferica e valori termici tipici del periodo invernale. Andando con ordine, scrive il Meteo.it, la perturbazione di Domenica 16 Dicembre scivolerà rapidamente verso le regioni centro meridionali nella giornata di Lunedì 17, con neve fino a quote di collina su Toscana, Umbria, Abruzzo, non prima di aver imbiancato le zone di pianura tra ...