Isola dei Famosi | Nilufar racconta la verità sulla partecipazione di Giordano

Giordano Mazzocchi all'Isola dei famosi? Nilufar spiega : 'Non ne sappiamo niente' : Giordano Mazzocchi sarà oppure no nel cast della prossima Isola dei famosi? Da quando sul web ha iniziato a circolare il gossip secondo il quale il romano sarebbe in procinto di naufragare in Honduras, sono tante e contrastanti le novità che trapelano a riguardo. Nilufar Addati, nel corso di un evento, ha risposto in modo un po' diplomatico alla domanda sulla chiacchierata partecipazione del suo fidanzato al reality di Canale 5: la napoletana ha ...

Walter Nudo/ "Tante cose sono cambiate dalla vittoria all'Isola dei Famosi. Non smetto di sognare" - Verissimo - : Walter Nudo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: la vittoria al Grande Fratello Vip e la nuova vita dopo l'uscita dal reality.

Berlino - ecco la megahall dell'Isola dei Musei. Accoglierà 3 milioni di turisti all'anno : I berlinesi l'hanno già soprannominato 'il guardaroba più caro del mondo': in quasi dieci anni i costi sono lievitati da 71 a 134 milioni di euro. Ma finalmente il nuovo, imponente ingresso alla berlinese Isola dei musei progettato da David Chipperfield è stato ...

Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast : Giulia De Lellis e Andrea Pinna tra i naufraghi : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni cast e news: Giulia De Lellis, Jeremias Rodriguez e Andrea Pinna tra i naufraghi? Le ultime indiscrezioni.

Antonio Pinna - futuro concorrente dell'Isola dei Famosi - rivela : «Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici» : 'Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici ' . Così Antonio Pinna , blogger già vincitore di Pechino Express e futuro concorrente dell' Isola dei Famosi 2019 , nella puntata di 'rivela: il ...

L’Isola dei Famosi 2019 in onda a gennaio su Canale 5 : primi promo e rumors su concorrenti e inviato : Finito un reality si pensa subito al prossimo e presto il vuoto lasciato dal Grande Fratello Vip 2018 sarà riempito da L'Isola dei Famosi 2019. Mentre il successo, diciamo così, del primo reality è stato premiato con una già annunciata quarta stagione in onda nell'autunno del 2019 con Ilary Blasi alla conduzione, il secondo è alla ricerca di riscatto dopo le polemiche legato al canna-gate dello scorso anno. La produzione è a lavoro su L'Isola ...

Isola dei Famosi - Jonathan Kashanian a CR4 : 'Lei è una persona...'. Le parole per la sua Bianca Atzei : Si sono conosciuti all' Isola dei Famosi ma la grande amicizia che lega Bianca Atzei e Jonathan Kashanian crea ancora molto chiacchiericcio. In molti, infatti, pensano che tra i due ci sia qualcosa di ...

L'Isola dei Famosi : l'ex Sandokan da naufrago a inviato? : Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'isola dei Famosi , il reality di Canale 5 che sarà condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Dopo la chiusura del GF Vip, la rete ammiraglia di ...

Isola dei Famosi : Leggi l’indiscrezione sul nuovo inviato : Isola Dei Famosi: Alvin inviato o naufrago della prossima edizione? Emergono nuove indiscrezioni Fino a qualche settimana fa la partecipazione di Alvin all’Isola dei Famosi come inviato era stata data per certa. A distanza... L'articolo Isola dei Famosi: Leggi l’indiscrezione sul nuovo inviato proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola dei Famosi - 'Sandokan' potrebbe sbarcare in Honduras : Secondo indiscrezioni Kabir Bedi, l'attore celebre per aver interpretato il ruolo da protagonista nel telefilm Sandokan, potrebbe sbarcare in Honduras. Bedin infatti, molto probabilmente, prenderà il posto di Alvin come inviato nella prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Inizialmente si pensava che proprio Alvin potesse ritornare nel ruolo di inviato. Invece, a quanto pare, da gennaio lo potremmo vedere nei panni di naufrago, seguendo quindi ...

Isola dei Famosi - Kabir Bedi al posto di Alvin? L’indiscrezione sul nuovo inviato : Isola Dei Famosi: Alvin inviato o naufrago della prossima edizione? Emergono nuove indiscrezioni Fino a qualche settimana fa la partecipazione di Alvin all’Isola dei Famosi come inviato era stata data per certa. A distanza di poco tempo, però, nuove e diverse indiscrezioni sono emerse riguardo al suo ruolo all’interno del programma. Alvin, per la precisione, […] L'articolo Isola dei Famosi, Kabir Bedi al posto di Alvin? ...

Isola dei famosi 2019 : Alvin naufrago - Kabir Bedi in pole per il ruolo di inviato (RUMORS) : Fervono i preparativi per la nuova edizione dell'Isola dei famosi, quella che partirà su Canale 5 il prossimo 24 gennaio. La rivista "Chi", nel suo numero uscito il 12 dicembre, regala alcuni gossip sui personaggi che dovrebbero animare le puntate del 2019 del reality sulla sopravvivenza. Secondo le indiscrezioni che stanno impazzando sul web nelle ultime ore, a prendere il posto di Stefano De Martino come inviato, potrebbe essere l'attore Kabir ...

L’Isola dei Famosi - Alvin naufrago ufficiale : chi è il nuovo inviato : Alvin diventa naufrago dell’Isola 2019: chi è il nuovo inviato? Ancora una volta è il settimanale Chi a lanciare l’indiscrezione: Alvin, che si starebbe preparando a sbarcare sull’Isola dei Famosi in qualità di naufrago ufficiale, non sarebbe stato scelto per ricoprire il ruolo di inviato. Al suo posto potrebbe arrivare invece Kabir Bebi. Sarebbe proprio l’attore di Sandokan colui che racconterà tutte le peripezie e ...

Isola dei Famosi - svelato il nome dell'inviato della quattordicesima edizione : Sarà un ex naufrago a sostituire Stefano De Martino. Il reality tornerà in onda a partire dal 24 gennaio prossimo, in prima serata su Canale 5.