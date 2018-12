La realtà aumentata arriva finalmente su Huawei P20 Lite | tutti i plus di Google ARCore

Bose mette in vendita Frames - gli occhiali da sole con audio a realtà aumentata : Gli occhiali da sole firmati Bose arrivano in commercio e in un colpo solo attirano l’attenzione degli appassionati di tecnologia, di musica e di moda. Si chiamano Bose Frames, e il primo elemento di originalità è proprio il fatto che Bose – storico marchio di prodotti audio di fascia alta – produca occhiali. Non sono occhiali normali, integrano nelle stanghette dei piccoli altoparlanti e l’elettronica necessaria per riprodurre musica. Non ...

I capolavori di Vermeer con la realtà aumentata : cos’è Pocket Gallery di Google Arts & Culture : Tutte le 36 opere conosciute di Jan Veermer sono disponibili su Google Arts & Culture con la funzione Pocket Gallery che si avvale della realtà aumentata per dare vita a uno spazio espositivo virtuale. Tra queste anche il capolavoro del pittore fiammingo, la "Ragazza con l'orecchino di perla", visitabile in ogni suo dettaglio grazie alle informazioni del museo Mauritshuis.Continua a leggere

HIV : una campagna in realtà aumentata e un nuovo checkpoint tra le iniziative per non abbassare la guardia : Una mano che, idealmente, rappresenta i progressi scientifici e l’informazione, fa esplodere la bolla che racchiude le persone che convivono con l’HIV, permettendo loro di uscire dall’isolamento e tornare a vivere in società alla pari degli altri. Il tutto con uno stile che richiama Keith Haring, artista morto di AIDS nel 1990. È questo il soggetto dell’opera di Knet, il cui vero nome è Carlo Oneto, street artist di Salerno che ha già ...

In arrivo gli occhiali smart Spectacles 3.0 - con due fotocamere e realtà aumentata in tempo reale : ... in pratica, potrebbe essere possibile applicare oggetti 3D nel preciso istante in cui si girano, tramite le due fotocamere circolari, i caratteristici video rotondi portati agli onori della cronaca ...

Huawei lancia una nuova applicazione per la creazione di avatar per la realtà aumentata : 3D Live Maker è il nome della nuova applicazione di Huawei che permette di creare degli oggetti tridimensionali interattivi chiamati AI Live Model da utilizzare […] L'articolo Huawei lancia una nuova applicazione per la creazione di avatar per la realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

L'assessore albergatore con la realtà aumentata in testa. Comanducci a Prisma : Grandi idee, passione e una visione lungimirante di quello che avrebbe potuto essere il futuro dell'economia online. Sono questi gli ingredienti che hanno giurato nel tempo L'assessore Comanducci. '...

Huawei vuole lanciare dei nuovi occhiali per la realtà aumentata : Huawei sembra aver individuato nella realtà aumentata il prossimo ambito in cui espandersi ed è già al lavoro sui propri occhiali AR, in arrivo entro un paio d'anni. L'articolo Huawei vuole lanciare dei nuovi occhiali per la realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

MagiMask - la realtà aumentata sugli smartphone come non l’avete mai vista : La realtà aumentata e quella virtuale stanno cambiando il nostro approccio al mondo digitale, ma per ora siamo ancora in una fase preliminare, considerando le potenzialità offerte dalle tecnologie. Una novità sul tema arriva con MagiMask, visore Vr che, al contrario dei modelli visti finora con due display in disparità binoculare, ricorre a una sola lente conservando tutti i pixel del display dello smartphone inserito (è compatibile con ...

Livemote - l'app per le operazioni di manutenzione in realtà aumentata - : Livemote è un'applicazione in Realtà Aumentata per le operazioni di manutenzione, riparazione e supporto: abilita il teletrasporto istantaneo della conoscenza in ogni parte del mondo Le operazioni di manutenzione si fanno con lo smartphone grazie alla Realtà Aumentata: è merito di Livemote, una rivoluzionaria applicazione che mira a ridurre costi , compresi quelli di ...

Niantic lancia ufficialmente Ingress Prime - rifacimento dello storico gioco in realtà aumentata : Ingress Prime è il reboot dello storico Ingress, disponibile da oggi gratuitamente per Android e iOS. L'articolo Niantic lancia ufficialmente Ingress Prime, rifacimento dello storico gioco in realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

Lone Wolf AR - Lupo Solitario diventa il primo gioco di ruolo in realtà aumentata - : Ora è possibile visitare il capoluogo toscano filtrato dal mondo fantasy, immergendosi grazie alla realtà aumentata, nelle atmosfere di Lupo Solitario, cercando di incontrare i personaggi presentati ...

Ghostbusters World AR rivoluziona il mondo dei giochi in realtà aumentata : Al Comic-Con del 2018, Columbia Pictures ha mostrato un nuovo gioco chiamato Ghostbusters World AR. Nel gioco essenzialmente si cammina nel mondo reale catturando i fantasmi in uno stile simile a Pokémon GO, ma c’è di più leggi di più...

Google celebra Halloween con un Doodle interattivo multiplayer - e con la realtà aumentata : In genere, tale ricorrenza viene festeggiata in tutto il mondo come un secondo carnevale, ma più in salsa horror, con giochi, passatempi, e film di tipo horror/gotico. Anche Google ha ideato delle ...

A Lucca Comics & Games arriva il primo gioco in realtà aumentata per mobile : Lone Wolf AR è il primo gioco al mondo in realtà aumentata per dispositivi mobili, e sarà presente al Lucca Comics & Games tra pochi giorni.VisionizAR, in collaborazione con Holmgard Press e Raven distribution, mostreranno a Lucca C&G il prossimo 31 ottobre in anteprima mondiale, Lone Wolf AR (Lupo Solitario), ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: Read more…