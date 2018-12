Global Compact | l’Italia non diserti la conferenza di Marrakech

Passa il Global Compact - Patto Onu sui migranti - con molte sedie vuote (anche senza Italia) : La conferenza internazionale delle Nazioni unite a Marrakesh, in Marocco, ha adottato il Patto sulle migrazioni di fronte ai leader di circa 150 Paesi, nonostante varie defezioni. Stilato dopo 18 mesi di colloqui, è stato approvato formalmente all'inizio della conferenza di due giorni. Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ha parlato di "una roadmap per evitare sofferenze e caos", descrivendo quelli che ha definito come miti ...

Global Compact - il testo Onu sulle migrazioni adottato da 164 Paesi. Ma l’Italia aspetta il voto del Parlamento : Il Global Compact adottato per acclamazione a Marrakech da 164 Paesi. Dal patto Onu sui migranti però si sono sfilati diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti – che si erano già smarcati lo scorso anno dai colloqui – e il blocco di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia) e poi Australia, Austria, Repubblica Dominicana, Ungheria, Lettonia. L’Italia ha annunciato di volere sottoporre il testo all’esame del ...

Migranti - conferenza Onu di Marrakech adotta il Global Compact : I partecipanti alla conferenza delle Nazioni Unite di Marrakech hanno adottato il Global Compact per le migrazioni, patto mondiale per la gestione 'sicura, ordinata e regolare' dei flussi migratori. ...

Global Compact - 164 Paesi adottano Patto Onu sui migranti - : Il documento è stato votato per acclamazione durante il vertice di Marrakech. Tante le defezioni, dagli Usa all'Italia, che ha deciso di sottoporre l'accordo all'esame del Parlamento. Il testo parla ...

Marrakech - al via summit Global Compact : 10.56 Oggi e domani a Marrakech, in Marocco, la firma del Global Compact, il patto Onu che intende rafforzare le migrazioni legali. L'accordo è stato contestato da Stati Uniti e da altri Paesi. come Autralia, Repubblica Dominicana, Austria, Lettonia, Ungheria e Polonia. Nonostante non sia vincolante, gli Usa hanno definito il Global Compact un tentativo "di far avanzare una governance Globale a spese della sovranità degli stati".L'Italia come ...

Migranti - al via summit Onu su Global Compact nonostante defezioni : Marrakech, 10 dic., askanews, - Leader politici da tutto il mondo si incontrano oggi e domani a Marrakesh per la firma del patto Onu sulle migrazioni, il Global Compact. Un accordo che è stato contestato dagli Stati Uniti, che non lo firmeranno. Stessa ...

Global Compact - round finale : Oggi, evidenziano le stime dell'Onu, ci sono oltre 258 milioni di migranti in tutto il mondo che vivono fuori dal loro paese di nascita. La cifra è destinata ad aumentare per l'aumento della ...

Migranti - Global Compact : non solo l'Italia mancherà in Marocco/ Caos Belgio - 'ultimatum' Meloni a Salvini - IlSussidiario.net : Migranti, Global Compact dell'Onu: non ci saranno in Marocco l'Italia ma anche Usa, Visegrad e tanti altri, Caos in Belgio. Meloni ultimatum a Salvini

Migranti : Global Compact al traguardo - round finale a Marrakech : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Belgio : crisi governo su Global compact : ANSA, - ROMA, 9 DIC - Il premier belga Charles Michel "ha preso atto", ieri in tarda serata, delle dimissione dei ministri dell'Alleanza nazionalista neo-fiamminga N-Va, in contrasto con la decisione ...

Global Compact - si allunga lista dei Paesi assenti. In Belgio il sì spacca il governo : Lunedì e martedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sarà a Marrakech, dove è in programma la conferenza intergovernativa chiamata ad adottare il Global Compact per la migrazione: l’accordo stilato sotto l’egida delle Nazioni Unite che si pone l’obiettivo di garantire una gestione completa dei fenomeni migratori internazionali. Il governo italiano, come aveva annunciato Matteo Salvini, aspetterà il voto del Parlamento, ...

Belgio : coalizione di governo cade a causa di Global Compact - : La coalizione di governo in Belgio è caduta a causa dell'accordo Global Compact delle Nazioni Unite a seguito di un'acuta crisi politica. Lo ha annunciato domenica, vice primo ministro e ministro degli esteri del regno, Didier Reynders. "Il primo ministro è in udienza dal re, dove annuncerà il rimpasto del governo senza la ...