Esplosione sulla Salaria | 3 indagati per omicidio colposo

Tre indagati per l'Esplosione sulla Salaria : Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati a seguito della violenta esplosione verificatasi presso il distributore Ip di Borgo Quinzio, nel Reatino. Lo rivela il procuratore capo Lina Cusano Piro, nel corso di una conferenza stampa. L’iscrizione nel registro degli indagati delle 3 persone si è resa necessaria “per lo svolgimento di attività irripetibili”, secondo quanto ha riferito la procura ...

Rieti - Esplosione distributore sulla Salaria : “Le conseguenze potevano essere veramente disastrose” : “Le conseguenze potevano essere veramente disastrose. Il materiale era di una infiammabilità devastante, basti solo sapere che la maggior parte dei filmati diffusi vengono da soggetti che erano a bordo di un pullman del Cotral. La deflagrazione che ha scaraventato l’autobotte era di pochi minuti dopo“: lo ha dichiarato in conferenza stampa il procuratore capo di Rieti, Lina Cusano, in riferimento all’incidente ...

Esplosione sulla Salaria - non ancora identificata la seconda vittima : Al vaglio degli investigatori la dinamica del grosso incendio avvenuto mercoledi pomeriggio a Borgo Quinzio

Esplosione sulla Salaria - l'ipotesi di un errore umano : A rischiarare la strada buia sono solo i lampeggianti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. L'Esplosione è passata ma per chi l'ha vissuta, e l'ha potuta poi raccontare, 'È stato come finire ...

Rieti - Esplosione distributore sulla Salaria : “Chi l’ha visto?” segnala un disperso : In riferimento all’esplosione verificatasi ieri pomeriggio in provincia di Rieti, dove in un’area di servizio IP sulla Salaria hanno perso la vita 2 persone e altre 18 sono rimaste ferite, nella puntata di “Chi l’ha visto?” è stata denunciata la scomparsa di un uomo: “Non abbiamo più notizie di Andrea, ha una Opel Corsa nera vecchio modello“. Una donna di nome Barbara ha chiamato per denunciare la ...

Esplosione in un distributore sulla via Salaria - due morti e 18 feriti : Prima le fiamme, poi il boato e l Esplosione. Il serbatoio dell autocisterna parte come un missile, attraversa la strada e finisce a 200 metri di distanza. Le fiamme e i detriti travolgono ...

Rieti - Esplosione di un’autocisterna sulla Salaria : due morti - uno è un vigile del fuoco. Diciotto feriti : È accaduto al chilometro 37 della via Salaria. Tra i feriti, sette sono vigili del fuoco intervenuti per domare un incendio scoppiato durante un travaso di carburante

Esplosione sulla Salaria - le immagini dall'alto e le carcasse al distributore : Prima un principio di incendio, poi l'Esplosione dell'autocisterna durante le operazioni di carico e scarico di carburante nel distributore sulla Salaria nel reatino. Questa la dinamica ricostruita ...

Rieti - Esplosione e incendio in un distributore sulla salaria VIDEO | Sky TG24 | : Sono due le vittime, tra cui un vigile del fuoco, e decine i feriti dell'esplosione dell'autocisterna. Nelle immagini, tutta la devastazione provocata dallo scoppio

Esplosione in un distributore sulla Salaria - 2 morti e 10 feriti : Roma,, askanews, - E' di due morti e dieci feriti il bilancio provvisorio dell'Esplosione, con il successivo incendio di un distributore di carburanti sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio,...

Ci sono diversi morti e feriti nell'Esplosione di un distributore sulla via Salaria : Una cisterna è esplosa sulla via Salaria, in provincia di Rieti, al chilometro 39 in direzione Roma, all'altezza di Borgo Quinzio. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 14.30 è saltata in aria una autocisterna piena di gpl all'interno di un distributore Ip. Al momento sono due i morti confermati: u