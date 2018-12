Forte ribasso a Piazza Affari | mercati azionari sotto tiro FTSE MIB -3 | 54%

La borsa di Tokyo ha chiuso in Forte ribasso - Nikkei -2 - 39% : Roma, 4 dic., askanews, - Chiusura in netto ribasso per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha archiviato la giornata con un calo del 2,39%, a 22.036 punti a causa del rialzo dello yen sul dollaro che ...

L'indice siderurgico a Piazza Affari in Forte ribasso - -2 - 40% - : Si muove in territorio negativo l' indice italiano delle azioni siderurgiche a dispetto della cautela evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 34.711,63 ...

Borsa : Tokyo - apertura in Forte ribasso : ANSA, - Tokyo, 13 NOV - La correzione degli indici azionari statunitensi, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - con il drastico ridimensionamento delle vendite di iPhones della Apple -, ...

Borsa : Tokyo - apertura in Forte ribasso : ANSA, - Tokyo, 13 NOV - La correzione degli indici azionari statunitensi, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - con il drastico ridimensionamento delle vendite di iPhones della Apple -, ...

Spread apre in Forte ribasso dopo il declassamento di Moody’s : apre a 289 - aveva chiuso a 301 : Apertura in deciso calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna nei primi minuti 289 punti contro i 301 punti della chiusura di venerdì mentre il rendimento del decennale è pari al 3,35%. Per gli analisti la spinta arriva dal mancato declassamento a ‘junk‘ (spazzatura) da parte di Moody’s del rating sovrano italiano, che è stato solo tagliato a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook oltretutto stabile. L'articolo ...

Il settore viaggi e intrattenimento in Forte ribasso - -2 - 43% - - netto calo registrato da Juventus : Il Comparto viaggi e intrattenimento continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a ...

Il comparto chimico italiano in Forte ribasso - -2 - 94% - - offerta SOL : Si muove in territorio negativo l' indice del settore chimico a dispetto della cautela evidenziata dall' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 18.632,38 in contrazione di ...

Borsa Tokyo apre in Forte ribasso - -1 - 96% : ANSA, - Tokyo, 11 OTT - La Borsa di Tokyo apre la seduta in forte calo, seguendo la maggiore contrazione degli indici statunitensi da febbraio, con gli investitori che vendono i titoli del comparto ...

Borsa Tokyo apre in Forte ribasso - -1 - 96% : ANSA, - Tokyo, 11 OTT - La Borsa di Tokyo apre la seduta in forte calo, seguendo la maggiore contrazione degli indici statunitensi da febbraio, con gli investitori che vendono i titoli del comparto ...

Piazza Affari sui minimi da aprile 2017 - BTP in Forte ribasso dopo UE su NaDef. FTSE MIB -2 - 45% : ... o almeno a quei saldi di bilancio entro cui si dovrà inserire la nuova manovra per il 2019 e che sono stati inseriti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza appena pubblicato ...

Piazza Affari sui minimi da aprile 2017 - BTP in Forte ribasso dopo UE su NaDef. FTSE MIB -2 - 45% : L'Economia del Corriere riferisce di un'ipotesi di aggregazione allo studio di alcune investment bank. L'obiettivo sarebbe la creazione di un polo della difesa e della cantieristica da ricondurre, ...

Il settore viaggi e intrattenimento in Forte ribasso - -3 - 44% - : Il Comparto viaggi e intrattenimento continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a ...