Legge di bilancio | Tria | “Sono preoccupato per lo spread” I vicepremier | “Scenderà dopo

Legge di bilancio - spread vola oltre 330. Piazza Affari in rosso : soffrono le banche : Lo spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 punti base, toccando quota 335, il livello più alto dal 19 ottobre scorso. Mentre il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70% nella prima seduta dopo la riunione dell’Eurogruppo durante la quale il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha ribadito che la manovra italiana non cambierà a meno di 48 ore dalla sempre più probabile apertura della procedura di infrazione da parte ...

Legge di Bilancio - cosa succede in caso di procedura d’infrazione Ue e cosa rischia l’Italia : Mercoledì 21 novembre la Commissione europea dovrebbe bocciare la Legge di Bilancio italiana, dando così il via all'iter che ufficializzerà - probabilmente il 22 gennaio - l'avvio della procedura d'infrazione. Ecco quali sono le tappe, cosa succede rà quando partirà la procedura , in quanto consistono le sanzioni e cosa potrà fare l'Italia.Continua a Legge re

Legge di Bilancio - la proposta del M5s : contraccettivi gratis per under 26 e richiedenti asilo : Con un emendamento alla Legge di Bilancio, il MoVimento 5 Stelle chiede di rendere gratuiti i contraccettivi per gli under 26, i richiedenti asilo, i destinatari di protezione internazionale, le donne che hanno interrotto la gravidanza e coloro a cui è stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.Continua a Leggere