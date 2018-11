Dl Fisco | emendamento esenta medici e farmacie da obbligo e-fattura

Dl Fisco - emendamento M5s : “La Finanza avrà accesso all’anagrafe dei conti correnti per contrastare evasione” : Per contrastare l’evasione fiscale e gli altri illeciti in materia economico-finanziaria anche la Guardia di Finanza avrà accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari oggi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. E’ il contenuto di uno degli emendamenti al decreto fiscale presentati mercoledì, in commissione Finanze del Senato, dal relatore Emiliano Fenu (Movimento 5 Stelle). Le Fiamme Gialle dovranno poi realizzare ...

Fisco - ecco il carcere per gli evasori : l’emendamento che cambia le pene per i furbetti del 730 : Uscito dal Dl Fisco, per una questione meramente tecnica, il carcere per gli evasori, così come annunciato dal vice premier Luigi Di Maio, è emigrato nel ddl anticorruzione. Mercoledì – come riporta ItaliaOggi – con un emendamento al disegno di legge 1189 all’esame della commissione Giustizia della Camera, a firma della relatrice del M5s Francesca Businarolo, è arrivata la stretta sui reati tributari che l’opposizione ...