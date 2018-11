Proposta di M5S e Lega | tassare tutte le bevande zuccherate

Manovra - Proposta M5S-Lega : va tassata la Coca Cola Ma ne vale davvero la pena? : Per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro la maggioranza propone di tassare le bevande zuccherate

Acqua - allarme utility sulla Proposta di legge targata M5S : "Tariffe più alte del 15%" : "Condividiamo lo spirito, ma siamo preoccupati" : questa la posizione delle utility che, dunque, si mostrano piuttosto critiche nei confronti di quella che è considerata una delle iniziative-simbolo ...

Prescrizione - M5s : i punti della Proposta - : Dopo giorni di tensione Salvini e Di Maio lanciano segnali distensivi sulla riforma della Prescrizione. La norma è inserita nel disegno di legge anticorruzione che inizia il suo iter in Commissione ...

RIFORMA PENSIONI 2019/ Oltre Quota 100 - fermata la Proposta M5S sui vitalizi Ue : Oltre alla RIFORMA delle PENSIONI 2019 con Quota 100, il Movimento 5 Stelle punta a rivedere i vitalizi dei politici, non solo in Italia. In Europa è andata però male(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:04:00 GMT)

M5S - la Proposta di Casaleggio : blockchain per la trasparenza dei processi decisionali : 'Esistono dei modi per rendere trasparenti dei processi. A parte il fatto che non è più una società a gestire questi processi, ma un'associazione senza scopo di lucro. Questo è un primo passo che è ...

Salvini : «Di Maio? Non parliamo più. Sul decreto M5S ha montato la panna ma non ha una Proposta» : Il vicepremier e ministro dell’Interno: i pentastellati non hanno capito o hanno cambiato idea, ma non faccio cadere il governo. In confidenza: ma che me ne frega del condono? Comunque oggi caricherò mia figlia sull’aereo, pur di andare a Roma

La Proposta di legge del M5S per far votare anche gli universitari fuori sede : La Camera ha approvato al proposta di legge, firmata dalla pentastellata Dalila Nesci. Il comitato Iovotofuorisede attacca: "Il M5S ha partorito un topolino, inutile esultare. Inaccettabile che questo ddl preveda il diritto di voto per i cittadini in mobilità soltanto per Referendum ed Europee, non prevedendo nulla per le Politiche".Continua a leggere

Scuola - classi pollaio : M5S deposita la sua Proposta di legge : Al Movifest di Trecate (Novara), tenutosi nello scorso weekend, la deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, ha parlato anche di bullismo contro gli insegnanti, di dispersione scolastica ma anche di classi pollaio. Lucia Azzolina sulla violenza contro gli insegnanti: ‘Ma vi sembra normale?’ ‘Stiamo intervenendo affinché la Scuola sia una Scuola di qualità, abbiamo bisogno che vengano formati da insegnanti motivati e ...

Concorsi : Proposta di legge M5S per abolizione valore legale del voto di laurea : Per i due partiti che compongono la maggioranza di Governo, cioè M5S e Lega, si tratta di una battaglia storica. Il partito di Matteo Salvini ne discute fin dai tempi del Senatur Umberto Bossi. Mentre a sollevare il tema del superamento del voto della laurea nei Cinque Stelle è stato niente meno che il Padre Fondatore Beppe Grillo nel lontano 2009 ormai. Ora viene fuori che, gia' dallo scorso 31 luglio 2018, appena pochi giorni dopo ...

Scuola - Proposta di legge M5S per nuova materia alle secondarie di primo e secondo grado : La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Casa, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video all’interno del quale ha voluto illustrare una nuova proposta di legge lanciata dal partito pentastellato per l’introduzione di una nuova materia di studio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, si tratta dell’educazione sanitaria, quale materia finalizzata allo studio della salute e del benessere del cittadino. ...

Riforme - Proposta Lega-M5s : taglio parlamentari - referendum propositivo e nuova legge elettorale : ROMA - Un taglio drastico di 345 parlamentari per arrivare alla cifra di 400 deputati, contro gli attuali 630,, di cui 8 eletti all'estero, e 200 senatori, contro 315,, di cui 4 eletti all'estero. Per ...

Lega e M5s : Proposta taglio parlamentari - saranno 345 in meno : Roma, 2 ott., askanews, - La maggioranza presenta una proposta di legge costituzionale per il taglio dei parlamentari. L'iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa alla Camera, ...

Abolizione valore legale laurea "110 e lode non serve"/ Nuova Proposta M5S : battaglia sui concorsi pubblici : Abolizione valore legale del titolo di studio: '110 e lode alla laurea non serve'. Nuova proposta M5s e Lega su battaglia per concorsi pubblici.

