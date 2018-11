Lotta | Mondiali Under 23 Bucarest 2018 | tutti i risultati della quinta giornata Enrica

Lotta - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : tutti i risultati della quarta giornata. Aurora Campagna out ai quarti - Enrica Rinaldi ai ripescaggi : La quarta giornata dei Campionati del Mondo Under 23 di Lotta è andata in archivio con l’assegnazione dei primi cinque titoli nelle categorie femminili, inoltre si sono disputate le eliminatorie degli altri cinque tabelloni di Lotta femminile con due azzurre in gara. Aurora Campagna, impegnata nei 62 kg, è stata eliminata ai quarti di finale e non è stata ripescata, mentre Enrica Rinaldi, che si era fermata al primo turno dei 72 kg, si ...

Lotta femminile - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Enrica Rinaldi ai ripescaggi - fuori Aurora Campagna : Una buona ed una cattiva notizia per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Bucarest, in Romania: nella Lotta femminile Enrica Rinaldi accede ai ripescaggi per la medaglia di bronzo nei 72 kg, mentre Aurora Campagna nei 62 kg è definitivamente eliminata. Nei 72 kg la turca Buse Tosun, giustiziera dell’azzurra negli ottavi di finale è approdata in finalissima e così l’azzurra è tornata in corsa per il gradino più ...

Lotta - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Aurora Campagna sconfitta nettamente ai quarti da Niemesch. Si spera nei ripescaggi : Aurora Campagna si ferma ai quarti di finale dei Campionati del Mondo Under 23 di Lotta in corso di svolgimento a Bucarest a cospetto dell’ostica tedesca Luisa Niemesch. L’azzurra, impegnata nei -62 kg, in precedenza aveva sconfitto nell’ordine la spagnola Perez Tourino e la kazaka Kuznetsova ma non ha potuto contrastare la forza della tedesca che si qualifica alle semifinali. Aurora Campagna in questo momento è appesa a un ...

Lotta femminile - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Aurora Campagna supera Irina Kuznetsova e va ai quarti di finale : Aurora Campagna prosegue la galoppata verso le medaglie nella categoria 62 kg della Lotta femminile ai Mondiali Under 23 in corso a Bucarest: negli ottavi di finale l’azzurra supera la kazaka Irina Kuznetsova con il punteggio di 6-3 ed accede ai quarti, dove affronterà la tedesca Luisa Helga Gerda Niemesch. Inizia bene l’azzurra, che a 4’30” trova una proiezione da due punti che la porta subito in vantaggio. Nel finale ...

Lotta - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Enrica Rinaldi eliminata al primo turno dei -72 kg dalla turca Tosun : Il cammino di Enrica Rinaldi nel tabellone dei -72 kg ai Campionati del Mondo Under 23 di Bucarest si è subito fermato con una sconfitta all’esordio con la temibile turca Buse Tosun. L’azzurra non ha potuto niente contro la strapotenza fisica e tecnica di un’avversaria che punta ad andare fino in fondo nel torneo, perciò adesso la nostra portacolori può solo sperare nel ripescaggio per giocarsi la medaglia di bronzo. La ...

Lotta - Mondiali Under 23 2018 : Aurora Campagna vince all’esordio ed accede agli ottavi dei -62 kg : Comincia bene l’avventura di Aurora Campagna ai Campionati del Mondo Under 23 di Lotta in corso di svolgimento a Bucarest, in Romania. L’azzurra, impegnata nella categoria -62 kg, ha avuto la meglio sulla spagnola Lydia Perez Tourino al primo turno con il punteggio di 3-2 ed ora attende agli ottavi di finale la kazaka Irina Kuznetsova, che ha usufruito di un bye per accedere direttamente al secondo turno. Dopo una lunghissima fase ...

Lotta - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : tutti i risultati della terza giornata. Italia ancora a secco di medaglie : Va in archivio la terza giornata dei Mondiali Under 23 di Lotta con le eliminatorie e le semifinali delle prime cinque categorie di peso della Lotta femminile e con i ripescaggi e le finali delle ultime cinque categorie della greco-romana, dove nella categoria 97 kg Nikoloz Kakhelashvili, perde la finale per il bronzo e chiude quinto. Lotta GRECO-ROMANA Nei 60 kg titolo al nipponico Kenichiro Fumita che batte l’azero Murad Mammadov, ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili chiude al quinto posto nei 97 kg : Medaglia soltanto sfiorata per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana è stato infatti sconfitto nella per il bronzo dal georgiano Giorgi Melia, che si è imposto con il punteggio di 3-1. L’azzurro chiude quinto. Il match era iniziato bene per l’italiano, che dopo poco più di un minuto aveva messo a segno il primo ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili supera Kaminski e si qualifica alla finale per il bronzo! Lo attende il georgiano Melia : Nikoloz Kakhelashvili si riscatta dopo la bruciante sconfitta di ieri ai quarti di finale contro il russo Golovin superando ai ripescaggi il bielorusso Dzmitry Kaminski in scioltezza e guadagnandosi un posto per la finale per il bronzo dei -97 kg ai Campionati del Mondo Under 23 di Lotta greco-romana. L’azzurro ha avuto la meglio su Kaminski, che precedentemente aveva sconfitto l’ucraino Kozliuk nel primo turno dei ripescaggi, ed ora ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : tutti i risultati della seconda giornata. Ai ripescaggi Nikoloz Kakhelashvili : Va in archivio la seconda giornata dei Mondiali Under 23 di Lotta con le eliminatorie e le semifinali delle ultime cinque categorie di peso della greco-romana, con i tabelloni che sono arrivati a delineare le finali per le medaglie d’oro ed i tabelloni dei ripescaggi, che si giocheranno domani, quando si terranno anche ripescaggi e finali delle altre cinque categorie della specialità. Nei 60 kg fuori nel turno di qualificazione Jacopo ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili ai ripescaggi - fuori Jacopo Sandron : Una buona ed una cattiva notizia per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana ed eliminato ai quarti di finale dal russo Aleksandr Golovin, accede ai ripescaggi per il bronzo che si svolgeranno domani. Il russo infatti è giunto in finale e questo ha spalancato le porte all’azzurro, che entrerà in scena nel secondo incontro: ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili eliminato nei quarti di finale dei 97 kg : Brutte notizie per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana, entrato in gara nelle qualificazioni, dopo aver superato il kirghiso Uzur Dzhuzupbekov ed il polacco Gerard Cyprian Kurniczak, viene eliminato ai quarti di finale, dal russo Aleksandr Golovin. L’incontro inizia bene per l’azzurro, più propositivo in avvio, e ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili vince per superiorità tecnica e vola ai quarti! : Continua l’avventura di Nikoloz Kakhelashvili ai Campionati Mondiali Under 23 di Lotta in corso di svolgimento a Bucarest, con l’azzurro che dopo aver superato brillantemente all’esordio il kirghizo Dzhuzupbekov ha avuto la meglio sul polacco Gerard Kurniczak agli ottavi di finale. L’azzurro, impegnato nella categoria -97 kg della greco-romana, ha dominato l’incontro sin dall’inizio imponendosi nettamente sul ...