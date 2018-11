EuroBasket Women 2019 – Tutto pronto per Croazia-Italia | con un successo le azzurre sono

sportfair

(Di venerdì 16 novembre 2018) FIBAQualifiers, domania Slavonski Brod: con unlesarebbero sicure del secondo posto Domani alle ore 19.00 la Nazionale Femminile sfida laa Slavonski Brod nel penultimo impegno dell’Qualifiers (diretta sul canale Youtube della FIBA). L’ultimo sarà poi la partita con la Svezia, in programma mercoledì 21 al PalaMariotti di La Spezia (ore 20.30, diretta SkySportHD, biglietti disponibili su www.vivaticket.it). Per la squadra di Marco Crespi si tratta di due sfide chiave: al momento leal comando del girone H, all’Europeo(Serbia-Lettonia, 27 giugno-7 luglio) si qualificano le prime classificate degli 8 gironi e le 6 migliori seconde. In caso dia Slavonski Brod, lasarebbe già eliminata e noi giocheremmo lo scontro diretto per il primo posto contro la Svezia il 21 ...