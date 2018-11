Addio William Goldman | morto lo sceneggiatore premio Oscar per Tutti gli uomini del

tvzap.kataweb

(Di venerdì 16 novembre 2018), loper Butch Cassidy and the Sundance Kid eglidel Presidente, èil 16 novembre nella sua casa di Manhattan circondato da famiglia e amici. Aveva 87 anni ed era malato di cancro. Considerato una leggenda a Hollywood,aveva scritto anche i copioni di The Princess Bride, Marathon Man, The Stepford Wives e Chaplin. Oltre che per le sceneggiature era famoso per le revisioni sul lavoro di colleghi: aveva rimaneggiato ad esempio film come A Few Good Men e Proposta Indecente per entrambi i quali non aveva ricevuto credito. In una carriera di cinque decenni, cominciata con Masquerade del 1965,si era sempre considerato un romanziere prestato al cinema: “In fatto di autorità gli sceneggiatori sono considerati a metà tra il custode al cancello degli studi e l’uomo che comanda sugli studi (questa ...