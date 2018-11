Pd | Veltroni | “No ad un’alleanza con il M5S Dobbiamo immaginare un movimento più ampio”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 novembre 2018) “Come potrebbe il Pd, per come lo abbiamo immaginato, volere un’alleanza con i 5 Stella impegnati nel governo più di destra degli ultimi anni? La risposta è no”. Lo ha detto il fondatore del partito democratico, Walter, alla presentazione del libro di Paolo Gentiloni. “Il problema del Pd continua ad essere il personalismo; io penso che si debbail partito come una forza più ampia, comedemocratico che tenga assieme la forza e le idee di sinistra”, ha aggiunto. L'articolo Pd,: “No ad un’alleanza con il M5S.unpiù ampio” proviene da Il Fatto Quotidiano.