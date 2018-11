Gessica Notaro | in appello l’ex fidanzato Edson Tavares condannato a 15 anni

ilfattoquotidiano

: #UltimOra Sfregiata con acido, condannato in appello a 15 anni e 5 mesi Edson Tavares, aggressore della ex fidanzat… - SkyTG24 : #UltimOra Sfregiata con acido, condannato in appello a 15 anni e 5 mesi Edson Tavares, aggressore della ex fidanzat… - maurizio_cresce : RT @VelvetMagIta: +++ ULTIMA ORA +++ #GessicaNotaro sentenza: 15 anni di reclusione all’ex fidanzato #EdsonTavares ?? - NewsTG_ : #ULTIMORA BOLOGNA: Gessica Notaro sfregiata con l'acido: Condannato in Appello a 15 anni e 5 mesi l'ex fidanzato Edson Tavares -

(Di giovedì 15 novembre 2018) La Corte didi Bologna haa 15, 5 mesi e 20 giorni, imputato per aver aggredito con l’acido e perseguitatofidanzata, la showgirl riminese. I giudici della prima sezione penale hanno letto la sentenza dopo quasi due ore di camera di consiglio. La 29enne, parzialmente sfigurata e con dpermanenti a un occhio, ha già subito diversi interventi chirurgici. Nella nuova udienza in tribunale i giudici, accogliendo la richiesta della difesa del 30enne capoverdiano, avevano deciso di riunire in un unico procedimento i due processi: quello per l’aggressione con acido per la qualeera stato, in primo grado, a 10; mentre il secondo si riferisce al reato di stalking, per il quale il tribunale di Rimini aveva inflitto al capoverdiano una pena di 8. Il Comune di Rimini e la Regione Emilia Romagna non sono ...