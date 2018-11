ARTIGIANO IN FIERA Dal Madagascar all' Italia la solidarietà diventa occasione di

Ad ‘ARTIGIANO in Fiera’ in scena l’enogastronomia mondiale : Sarà, anche quest’anno, una festa dei sapori ad ‘Artigiano in Fiera’. La manifestazione, in programma dal 1° al 9 dicembre a Fieramilano (Rho-Pero), dalle 10 alle 22, si confermerà nella sua ventitreesima edizione come una rassegna mondiale dell’enogastronomia. Oltre 40 i ristoranti – italiani e internazionali – proporranno menù con diverse combinazioni per tutti i gusti e palati: dai pizzoccheri della Valtellina, ...

Ad 'ARTIGIANO in Fiera' solidarietà da Italia e mondo : Milano, 13 nov. (Adnkronos/LabItalia) - Sarà la solidarietà, espressa come etica e responsabilità sociale nel lavoro, uno dei fil rouge della 23ma edizione di 'Artigiano in Fiera'. La manifestazione, dal 1° al 9 dicembre (ore 10-22), sarà l’occasione per conoscere, dal vivo, esperienze significative

Ad 'ARTIGIANO in Fiera' in scena enogastronomia mondiale : Milano, 8 nov. (AdnkronosLabitalia) - Sarà, anche quest’anno, una festa dei sapori ad 'Artigiano in Fiera'. La manifestazione, in programma dal 1° al 9 dicembre a Fieramilano (Rho-Pero), dalle 10 alle 22, si confermerà nella sua ventitreesima edizione come una rassegna mondiale dell’enogastronomia.

Torna a Milano 'ARTIGIANO in Fiera' : Milano, 6 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Artigiani di oltre cento Paesi, dal 1° al 9 dicembre, saranno i protagonisti della più importante rassegna internazionale del settore: a FieraMilano (Rho-Pero) andrà in scena la ventitreesima edizione di 'Artigiano in Fiera'. La manifestazione, a ingresso gratu