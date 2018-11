Brexit | l' Ue lavora al piano B Novità sui visti

Brexit : meno 132mila lavoratori Ue in Gb : ANSA, - LONDRA, 13 NOV - Cala sensibilmente, sullo sfondo delle incognite della Brexit , il numero complessivo dei cittadini di Paesi Ue che lavorano nel Regno Unito. Lo rivelano i dati di luglio-...

Una Gran Bretagna "carbon-free" e una Brexit che protegga i lavoratori : Corbyn infiamma il Labour : ... Corbyn ha detto che il partito laburista chiede "una Brexit che protegga il lavoro e l'economia" in Gran Bretagna e "si opporrà'" se questo risultato non dovesse essere garantito nei negoziati sul ...

Juncker - Brexit : Ue pronta a lavorare giorno e notte per trovare un accordo : "L'Ue accetta la proposta della premier britannica, Theresa May per un partenariato con un accordo di libero scambio". Così il numero uno della Commissione Europea Jean Claude Juncker parlando a ...