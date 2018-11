Uccisa da un tumore a 11 anni | la mamma era morta 6 anni fa Il commovente post su FB del

La top model Mairead O’Neill muore improvvisamente : sua madre Uccisa da un tumore 10 mesi fa : Originaria di Belfast, aveva appena 21 anni. Le cause del decesso non sono state ancora rivelate. Ieri sera era uscita per due drink con due amiche, prima di tornare a casa. "Era davvero una modella promettente. Il suo cuore era stato spezzato per la morte di sua madre" ha detto la responsabile della sua agenzia Cathy Martin.Continua a leggere