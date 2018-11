Rogo del Monte Serra | Il governo non riconoscerà lo stato di emergenza

No Tap - bruciano le bandiere del M5S. Anche le schede elettorali vanno al Rogo : ‘Questa terra non in vendita - dimettetevi’ : bruciano le bandiere M5S, dentro un bidone di petrolio. “Questa terra non è in vendita, dimettetevi“. Sfidando il vento, i manifestanti No Tap si sono radunati a San Foca di Melendugno per il sit-in contro la realizzazione del gasdotto che porterà il gas in Italia dall’Azerbaigian. E protestano Anche contro il Movimento 5 Stelle, che le promesse per bloccare il cantiere le ha tradite. Tornano a strappare le schede elettorali, ...

Incendio sede Autorità portuale. Analogie con Rogo delle Grenfel Tower a Londra : Savona. Si profila il trasferimento dei dipendenti dell'Autorità portuale in diversi siti nellì'attesa di capire se la nuova palazzina bruciata martedì scorso possa essere recuperata o vada demolita. ...

Incendio in discarica - al vaglio ipotesi inquinamento e origine del Rogo : CREMONA - Il gestore, Linea Gestioni, si riunirà tra poco , venerdì 26 ottobre, ; l'amministrazione attende i risultati di Arpa e intanto ha ricevuto le richieste di informazioni e chiarimento da ...

Savona - Rogo distrugge la sede dell’Autorità Portuale | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, la sindaca: «Tenete le finestre chiuse»

Incendio Savona : domate le fiamme - ancora ignote le cause del Rogo : domate dopo circa 3 ore le fiamme che hanno lambito e distrutto il palazzo della nuova sede dell'Autorità portuale di Savona. Lo confermano i vigili del fuoco che, però, non sono ancora riusciti ad entrare nell'edificio bruciato. Prematuro individuare le cause dell'Incendio: le indagini sono affidate ai carabinieri in collaborazione con gli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco di Savona, Ilaria ...

Milano - Rogo alla Bovisasca - i vigili del fuoco : "E' praticamente spento" : Gli ultimi focolai sotto controllo entro il pomeriggio. Livelli di diossina leggermente aumentati, gli esperti: "E' fisiologico"

Rogo del Monte Serra - la Regione stanzia 1 - 5 milioni per bonifica e ricostruzione : Pisa, 11 ottobre 2018 - È già partito l'intervento di bonifica e di ricostruzione sui Monti Pisani , dopo l'incendio di fine settembre che ha colpito un territorio di quasi 1500 ettari, al cui interno ...

Trieste - anziana muore nel Rogo della casa : il 112 manda i soccorsi all'indirizzo sbagliato : L’incendio a via Batagely 11 ma i mezzi vengono indirizzati dal numero unico per l'emergenza a via Battigelli, dall’altra parte della città

Rogo nel fienile a Pollein - non esclusa l'ipotesi dolosa Aosta - I Vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme nella ... : Ci sono volute ore perché i Vigili del fuoco riuscissero ad avere ragione dell' incendio scoppiato, attorno alle 20.40 di ieri, sabato 6 ottobre, in località Grand Place a Pollein , nel fienile di ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. Italia all’assalto delle medaglie : ci sono Villa - Ceccon e Rogora : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...