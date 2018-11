Daniela Del Secco contro Patrizia De Blanck | Barbara d’Urso? Ecco cosa pensa

Daniela Del Secco (Marchesa D’Aragona) : “Adorati - ora parlo io” E non risparmia nessuno! : Daniela De Secco Marchesa D’Aragona si toglie qualche sassolino dalla scarpa dalle pagine del settimanale Chi. Le sue dichiarazioni pungenti e mirate non risparmia no nessuno e afferma: “Ora parlo Io”. Daniela Del Secco al veleno contro i suoi detrattori In questi mesi l’abbiamo ammirata, abbiamo sorriso e ci siamo anche commossi, ma ora lei l’Adoratissima Daniela De Secco si racconta a tutto tondo non mancando di scoccare qualche dardo velenoso ...

Domenica Live - Achille Giuseppe Tagliavia d'Aragona : "Daniela Del Secco non appartiene alla nostra famiglia (video) : Achille Giuseppe Tagliavia d'Aragona, ospite di Domenica Live del 28 ottobre 2018, ha rivelato, per la prima volta, la propria verità sulla presunta appartenenza di Daniela Del Secco alla propria famiglia: No, assolutamente. E' quello che vorremmo capire anche noi. Non ho mai visto e incontrato Daniela Del Secco. Non appartiene alla nostra famiglia. Nel corso della puntata, è stato messo in dubbio anche il titolo nobiliare di Patrizia De Blanck, ...