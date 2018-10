: Francia, sgombero campo 1.800 migranti - NotizieIN : Francia, sgombero campo 1.800 migranti - Cyber_Feed : • News • #Francia, sgombero campo 1.800 migranti - TelevideoRai101 : Francia, sgombero campo 1.800 migranti -

Milleottocento le persone che dovranno essere sgomberate daldidi Grande-Synthe, nel nord della. Si tratta per lo più di curdi iracheni, nelle intenzioni diretti nel Regno Unito per ricongiungersi alle famiglie. Isaranno ora trasferiti in strutture degli Hauts-de-France e in regioni vicine, in attesa che si decida caso per caso del loro destino.(Di martedì 23 ottobre 2018)