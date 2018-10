Australia | il Lago Disappointment visto dallo spazio FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus ci porta sopra il(Delusione), nell’nord occidentale. Collocato in una delle zone più remote del Paese, si ritiene che sia stato scoperto da un giovane esploratore di nome Frank Hann nel 1897. Hann era convinto che la serie di insenature che stava seguendo nella zona est del Pilbara lo avrebbero condotto ad undi acqua dolce e ad una sorgente di acqua potabile. Tale fu la sua delusione nel trovare unsalato al termine del suo viaggio, che dette alil suo memorabile nome. Anche se ilrisulta asciutto la maggior parte del tempo, esso ospita molte specie di uccelli acquatici. Quando è pieno, principalmente durante i periodi di piogge intense, iltrattiene l’acqua e non ne consente il deflusso, e viene quindi classificato come bacino endoreico. In questa immagine a ...