Conte | Avanti fino al 2023 E stringe la ' manina' a Grillo Foto

Conte : avanti fino al 2023 - io garante : 17.22 "Noi siamo il governo del cambiamento, ma voi siete il popolo del cambiamento" Così il premier Conte alla kermesse del M5S,al Circo Massimo."Ho accettato subito l'incarico con convinzione",spiega "Ci aspetta un cammino lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione", aggiunge, "avanti fino al 2023 e voglio essere il garante del contratto di governo". Ora "l'Italia si fa rispettare in tutti i consessi internazionali",afferma, "vogliamo ...

Conte : andremo avanti fino al 2023 Grillo sul palco con la 'manina' Festa M5S al Circo Massimo Diretta : 'Luigi Di Maio è una persona di grande animo integrità morale e intelligenza politica', ha sostenuto poi il presidente del Consiglio. 'Abbiamo tutelato le vittime dei terremoti. Abbiamo tutelato chi ...

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023. Grillo sul palco con la "manina". Di Maio : spiegheremo manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. Sul palco il leader Beppe Grillo, con l'ormai famosa "manina", il premier Giuseppe Conte e il...

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023. Grillo sul palco con la "manina". Di Maio : spiegheremo manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. Sul palco il leader Beppe Grillo, con l'ormai famosa "manina", il premier Giuseppe Conte e il...

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023 Diretta. Di Maio : spiegheremo manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. «Stiamo lavorando intensamente dal primo giorno ma per realizzare tutto il nostro programma il...

M5S - Conte al Circo Massimo : avanti fino al 2023 Diretta. Di Maio : spiegheremo manovra all'Ue : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. «Stiamo lavorando intensamente dal primo giorno ma per realizzare tutto il nostro programma il...

Conte : "Avanti fino al 2023" E stringe la manina a Grillo. Foto : "Ci aspetta un cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione", dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal palco della kermesse M5s al Circo Massimo. "C'e' un cammino lungo" da percorrere "tutti gli altri se ne facciano una ragione", ha detto dunque il presidente del Consiglio. Conte ha difeso il contratto di governo "dove sono scritte le cose in modo ...

A Bruxelles assaggi di bocciatura della manovra. Conte la difende davanti a Merkel : La manovra economica italiana si inserisce in un "quadro di sostenibilità dei conti pubblici, testimoniato dal calo del debito al 126,7 per cento del pil nel 2021". E il superamento della legge Fornero "avrà un effetto positivo sulla produttività del Paese grazie al ricambio generazionale e quindi all'ingresso nel mercato del lavoro di giovani che hanno maggiore familiarità con le nuove tecnologie digitali".davanti ad ...

Conte : approvazione Def Parlamento importante - avanti determinati : Adis Abeba, 11 ott., askanews, - 'Oggi c'è stato un passaggio importante: come previsto è stata approvata a piena maggioranza alla Camera e al Senato il Def. Il Parlamento italiano si è espresso e il ...

Conte : avanti manovra - Spread andrà giù : 22.00 "Chi ha bocciato le stime di crescita dovrà riformularle". Così il premier Conte dopo la riunione con le aziende partecipate dello Stato. Spread fuori controllo? "Non prendiamo assolutamente in considerazione questa possibilità, conosciamo i fondamentali della nostra economia. Quando gli investitori conosceranno la manovra":Spread giù "e tutto tornerà sotto controllo". Per i prossimi 5 anni parliamo di 15mld in più, che potrebbero ...

Conte : avanti con manovra o è recessione : ANSA, - ROMA,10 OTT - "Dobbiamo procedere su questa linea, abbiamo convenuto" con le aziende presenti alla cabina di regia "che una diversa manovra avrebbe portato, in una prospettiva di crescita ...

Conte : avanti con manovra o è recessione : ANSA, - ROMA,10 OTT - "Dobbiamo procedere su questa linea, abbiamo convenuto" con le aziende presenti alla cabina di regia "che una diversa manovra avrebbe portato, in una prospettiva di crescita ...

Conte - cambiamento non va temuto - avanti : ANSA, - ASSISI, 4 OTT - Il messaggio di San Francesco "ci insegna che del cambiamento non bisogna aver paura e che quando l'obiettivo per cui si lavora è il bene della comunità bisogna avere il ...

Governo - al via vertice sulla manovra. Conte 'Avanti con gli impegni presi' : Un vertice che comincia mentre volano gli strali di molti esponenti del Governo nei confronti di Bruxelles. Con lo spread che ha superato quota 300 . Dopo il prevertice politico tra Giuseppe Conte, ...