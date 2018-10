iPhone Xs ripristinare le app acquistate da itunes

Come Riavviare - aggiornare - ripristinare iPhone XS iOS 12 : Come si chiudere e riavvia un'app, Come aggiornare , ripristinare iPhone XS iOS 12 Tutto quello che serve sapere sul nuovo telefono Apple.

Come ripristinare iPhone XS e XS Max come nuovo : Vi siete resi conto che l’iPhone appena acquistato non fa per voi? Avete deciso di venderlo prima di passare a un nuovo smartphone? Oppure il vostro iPhone si blocca ripetutamente senza un apparente motivo? La leggi di più...