Fumo in cabina | aereo Melania Trump costretto a rientro

Fumo in cabina - l'aereo su cui viaggiava Melania Trump costretto al rientro : Paura sull'aereo che stava portando Melania Trump a Filadelfia dove la first lady avrebbe dovuto visitare un ospedale. Improvvisamente si è sviluppato del Fumo in cabina che ha costretto i presenti a coprirsi la bocca con fazzoletti umidi per poter respirare.Il velivolo è quindi stato costretto a tornare alla base di Andrew, in Maryland, da dove era da poco decollato. La first lady starebbe bene.

EasyJet - atterraggio d'emergenza : Fumo in cabina/ Malpensa - aereo partito da Cefalonia era diretto a Londra : Malpensa, atterraggio d'emergenza: fumo in cabina. L'aereo EasyJet partito da Cefalonia era diretto a Londra. Intanto nello scalo internazionale varesino è caos... Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:45:00 GMT)

Fumo nella cabina piloti : atterraggio d’emergenza a Malpensa : un aereo partito da Cefalonia (Grecia) e diretto a Londra (Inghilterra) ieri pomeriggio è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Milano Malpensa a causa di Fumo in cabina. Per cause ancora in corso di accertamento, il Fumo si sarebbe sprigionato nella cabina di pilotaggio, motivo per cui i piloti hanno chiesto autorizzazione per un atterraggio di emergenza nello scalo internazionale. Non si ...