Pensioni | Durigon | ' Intendiamo realizzare quota 41'

Blastingnews

: Pensioni, Durigon al Corriere: 'Quota 100 sarà strutturale ma col divieto di cumulo' - nelloignazio : Pensioni, Durigon al Corriere: 'Quota 100 sarà strutturale ma col divieto di cumulo' - Visentin_Diego : Pensioni, Durigon al Corriere: 'Quota 100 sarà strutturale ma col divieto di cumulo' - filippo_geraci : Pensioni, Durigon al Corriere: 'Quota 100 sarà strutturale ma col divieto di cumulo' -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Importanti per i pensionandi in attesa di conferme sulle modifiche alla riformaFornero le ultime dichiarazioni rilasciate da Claudiosottosegretario leghista al Ministero del Lavoro in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo il suo intervento a TGCom24 in cui ha ribadito che La legge Fornero ha bloccato il sistema Paese, noi faremo ripartire il mondo del lavoro mandando in pensione gli over 60 e facendo entrare i giovani l'esponente della Lega è tornato a parlare di100, garantendo che sara' una misura strutturale, facendo venire meno le ipotesi che erano circolate dopo le parole di Tria che facevano pensare ad una misura sperimentale e temporanea VIDEO, e di41 ribadendo che le intenzioni del Governo sono quelle di arrivare all'uscita anticipata con 41 anni di contributi appena possibile. I dettagli.anticipate,100 ...