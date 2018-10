Chi c' è dietro la Lega di Salvini | tra apertura a Sud e sovranismo

Bimbi stranieri esclusi dalla mensa a Lodi - la sindaca : «Non faremo dietrofront». Fico : «Chieda scusa» : Non si placa la polemica sul caso di Lodi, dove i Bimbi stranieri, dopo il varo del regolamento sui servizi sociali voluto dalla giunta leghista di Sara Casanova, di fatto non hanno più...

Dietro le sbarre si vive in tre metri quadri - novemila carcerati in eccesso e celle vecChie : Non c’è solo la rivolta del carcere di Sanremo a causa del sovraffollamento. Gli istituti italiani sono strapieni e il divario tra presenze e posti disponibili si allarga. Dopo quattro anni di crescita ininterrotta, il numero di detenuti ha ormai sfiorato il tetto di 60mila, secondo i dati ministero della Giustizia aggiornati al 30 settembre scorso...

Stefano CucChi - carabiniere accusa di pestaggio 2 colleghi/ La paura dietro al silenzio durato 9 anni : Stefano Cucchi, carabiniere accusa di pestaggio 2 colleghi. La paura dietro al silenzio durato 9 anni del carabinieri Francesco Tedesco, che ieri ha finalmente confessato(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Sesso - i risChi mortali nascosti dietro la disfunzione erettile : La difficoltà tra le lenzuola può essere una spia per problemi di salute ben più gravi: ecco quali sono

Chi è l’uomo dietro il geniale meme di Valeria Marina : Alex BritneyFrida GhaliMaugeri HalliwellBjörkdalisoVasco BlondieSia MartiniMinaj MazziniYoung SignorinaMauro Mariotti è la mente dietro al profilo Instagram Mixedbags6589. Se il nome non vi dice nulla, è perché i meme che crea, da alcuni mesi, lo precedono per fama. Vi sarà capitato d’imbattervi nei ritratti metamorfici di Young Signorina o Frida Ghali pensando fossero generici prodotti partoriti dall’internet, e invece sono tutti ...

DIETRO LE QUINTE/ I nomi e le agende di Chi prepara il golpe contro Salvini e Di Maio : Manovra in difficoltà. I Dioscuri fanno muro, Savona invece "apre" allo spread. Un complotto per rovesciare il governo? Eccome se c'è. Ecco i nomi. E le agende. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Se certi commissari Ue stanno con gli speculatori, di A. FannaRETROSCENA/ La strategia di Salvini e Giorgetti per placare i mercati (e il Colle), di A. Fanna

Francesca ArChibugi torna dietro la cinepresa per 'Un anno in Italia' con Micaela Ramazzotti : In una Roma materna e matrigna Francesca Archibugi torna a dirigere: il nuovo film è 'Un anno in Italia', protagonisti Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Roisin ...

Simonetta D'Alessandro : Chi era il giudice dietro i 32 arresti del clan Spada : Con il suo impiego presso la X Sezione penale del Tribunale di Roma ha siglato alcune pagine importanti della cronaca giudiziaria nazionale. Ultima, l'autorizzazione ai 32 arresti che avrebbero ...

Genova - la protesta di commercianti e sfollati : “Siamo dietro a un muro. Aprite le strade o blocChiamo la città” : Cittadini, commercianti, sfollati. Oltre tremila abitanti della Valpolcevera, il quartiere rimasto fuori dalla città dopo il crollo del Ponte Morandi, sono scesi in piazza per chiedere fatti anziché promesse. Un coordinamento spontaneo, senza partiti e sindacati, che ha unito commercianti e sfollati: “Siamo pericolosi perché non ci faremo strumentalizzare né dal governo né dell’opposizione, vigileremo che alle promesse seguano i fatti e si ...

Le distrazioni nei gioChi di oggi rendono complicato non rimanere indietro - editoriale : So cosa significhi giocare in ritardo a un titolo. È qualcosa di perfettamente normale e perfino il video team di Eurogamer.net è spesso "Late to the Party" (rubrica dei nostri colleghi d'oltremanica). Ciononostante ho sviluppato una curiosa relazione di odio-amore con i giochi che assecondano la mia abitudine a perdere tempo.Il mio esempio più recente da questo punto di vista è No Man's Sky, titolo che ultimamente sta conoscendo una seconda ...

Prodi : “In Italia risChio democrazia illiberale. Renzi? Faccia un passo indietro o in avanti - ma si sciolga ambiguità” : “In Italia c’è rischio di una democrazia illiberale”. Perché “ci troviamo nella situazione in cui “chi ha avuto il mandato popolare pensa di avere diritto a fare o a dire qualunque cosa”. “E’ importante che ora il Partito democratico sciolga le ambiguità”. Quindi Matteo Renzi: “Faccia un passo indietro o in avanti”. Romano Prodi, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato ...

Gb e Australia : c'è la Russia dietro l'ondata di attacChi informatici | : Secondo i 2 Paesi, l'intelligence militare russa Gru dietro un'ondata di cyber attacchi a livello globale. Londra parla di atti "indiscriminati e temerari" contro istituzioni, imprese, media. Per ...

Gb e Australia : 'Intelligence di Mosca dietro ondata cyber attacChi' : Ci sarebbe il Gru, ovvero l'Intelligence militare russa dietro un'ondata di attacchi informatici a livello globale. L'accusa è stata formulata da Gran Bretagna e Australia. Secondo il ministro degli ...