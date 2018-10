quattroruote

: La #Ligier torna in pista con la SJ2 R, auto da competizione con motore Ford V6 3.7 e un prezzo inferiore a 100 mil… - quattroruote : La #Ligier torna in pista con la SJ2 R, auto da competizione con motore Ford V6 3.7 e un prezzo inferiore a 100 mil… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) La Onroak Automotive ha diffuso immagini ed informazioni ufficiali dellaJS2 R. La sportiva nasce per celebrare i 50 anni di storia del marchio francese e sarà proposta unicamente in una versione da competizione non omologabile per l'uso stradale a un prezzo inferiore ai 100.000 euro. La Onroak si occuperà della produzione.Un monomarca innel 2019. La livrea e il design della JS2 R sono ispirati alla JS2 che giunse seconda alla edizione del 1975 della 24 ore di Le Mans, ma la tecnica è quella attuale: la vettura è omologata nel Group E FIA (Free Formula Sports Cars) e sarà la protagonista del nuovo monomarcaJS Cup France che si svolgerà sulle piste francesi nel 2019.330 CV e 980 kg. La vettura adotta un motore Ford V6 3.7 aspirato da 330 CV con cambio sequenziale e paddles al volante. La massa totale è limitata a 980 kg e sono previste le dotazioni necessarie per le ...