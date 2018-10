India | ciclone Titli | inondazioni in Orissa | 24 morti

Ciclone Titli : si aggrava il bilancio in India - 21 vittime : Si è aggravato il bilancio delle vittime causate dal passaggio del Ciclone Titli in Orissa, sulla costa orientale dell’India: il governo ha riferito di 21 morti, anche se sono ancora in corso ulteriori verifiche. La maggior parte delle vittime ha perso la vita in un villaggio nel distretto di Gajapati, per una frana innescata dal Ciclone, che ha colpito il territorio giovedì scorso. La tempesta ha colpito anche il vicino Andhra Pradesh, in ...

India - 15 morti per il ciclone Titli : 21.15 Almeno 15 persone sono morte in India per il ciclone Titli, che nelle prime ore si è abbattuto sugli Stati costieri dell'est del Paese. Le vittime nello Stato dell'Andhra Pradesh e in quello di Ganjam, in Orissa. Titli, che in hindi significa farfalla, ha lasciato una scia di migliaia di case semidistrutte,alberi sradicati,piantagioni e coltivazioni devastate,almeno 2000 pali elettrici abbattuti dal vento.Estese aree sono rimaste prive ...

Si aggrava il bilancio delle vittime del ciclone Titli : 8 morti in India : Il bilancio delle vittime del ciclone Titli in India si è aggravato: sono 8 i morti nello Stato dell’Andhra Pradesh, nei distretti di Srikakulam e Vijayanagaram. Titli ha successivamente attraversato l’Orissa ed è diretto verso il Bengala Occidentale. Oltre 300mila persone sono state evacuate, 4-500mila sono senza elettricità. L'articolo Si aggrava il bilancio delle vittime del ciclone Titli: 8 morti in India sembra essere il primo ...

Il ciclone “Titli” travolge la costa orientale dell’India : 300mila sfollati : Il violento ciclone Titli ha investito la costa orientale dell’India: ha danneggiato molte capanne di fango e sradicato alberi e pali della luce, costringendo all’evacuazione circa 300mila persone. Il dipartimento meteorologico indiano ha reso noto che il ciclone ha colpito le zone costiere nell’est dello Stato di Orissa con venti fino a 150 km/h. Le scuole sono state chiuse, mentre sono stati ridotti i collegamenti aerei e ...

India : il ciclone Daye si dirige verso l’Andhra Pradesh : Allerta nei distretti costieri settentrionali dell’Andhra Pradesh, in India, per l’arrivo del ciclone Daye, che nella notte ha attraversato lo Stato dell’Orissa, accompagnato da precipitazioni e raffiche di vento. Particolarmente a rischio i distretti di Vizianagaram, Visakhapatnam e Srikakulam, secondo le previsioni del Dipartimento meteorologico Indiano. L'articolo India: il ciclone Daye si dirige verso l’Andhra Pradesh ...