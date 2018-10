Francia | Koscielny duro | “Deschamps mi ha deluso | al Mondiale ho sperato perdesse”

serieanews

: Francia, Koscielny si ritira: 'Da infortunato, nessuno ti chiama' - fpincio : Francia, Koscielny si ritira: 'Da infortunato, nessuno ti chiama' - GoalItalia : La Francia ai Mondiali senza di lui a causa di un infortunio: #Koscielny non ha superato il trauma, lasciandosi and… - FOXSportsIT : Francia, #Koscielny si ritira: 'Da infortunato, nessuno ti chiama' -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Parole durissime quelle di Laurentnei confronti di Deschamps e le sue scelte per le convocazioni. Reduce da un brutto anno per un grave infortunio, il difensore ha detto la sua a Canal Plus attaccando duramente il ct della Nazionale. Le parole: “L’infortunio è stato difficile da accettare e la vittoria della… L'articolo: “Deschamps mi ha, alhoperdesse” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....