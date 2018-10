Ora Solare ottobre | quando e se si dorme di più

L'Ora Solare potrebbe mandare in tilt l'Apple Watch 4 : La domanda quindi è: riuscirà Apple a preparare un aggiornamento che eviti il bug per tutte le persone che hanno acquistato un Apple Watch Series 4 in giro per il mondo prima che scatti L'ora solare? ...

Cambio Ora Solare - lancette indietro il 28 ottobre : si dorme di più : La stagione autunnale è cominciata, sia dal punto di vista meteorologico, che da quello astronomico. Uno degli appuntamenti del mese di ottobre sarà il Cambio dell’ora. In Italia, così come in altri Paesi, si andranno a spostare le lancette indietro, con l’entrata in vigore dell’ora solare. Per tutta la primavera-estate abbiamo avuto l’ora legale, a breve si tornerà all’orario tradizionale. Questo cambiamento, solamente per una notte, ci porterà ...

Cambio Orario 2018 : a Ottobre si passa da Ora legale a Ora solare. Data e info. : Con l’arrivo di Ottobre arriva anche il mese del consueto Cambio d’orario, che porrà fine all’ora legale e darà il via all’ora solare. --Il Cambio orario avverrà come sempre di notte, esattamente fra 27 e 28 Ottobre: le ore 3.00 del 28 Ottobre diverranno le ore 2.00, ovvero dovremo spostare le lancette degli orologi un’ora indietro. In tal modo potremo riposare un’ora in più. L’effetto più evidente del Cambio orario sarà però quello sulla luce ...

Cosa prevede la proposta Ue per abolire il passaggio da Ora Solare a ora legale : È pronta la proposta della Commissione europea per eliminare il passaggio all'ora legale: i paesi membri dell'Unione Europea entro ottobre 2019 dovranno decidere se adottare l’ora solare oppure quella legale. La commissaria ai Trasporti, Violeta Bulc, ha spiegato Cosa prevederà la proposta e Cosa cambierà per i Paesi dell'Ue.Continua a leggere

Cambio Ora legale/solare : “A ottobre 2019 l’ultimo spostamento di lancette” : Se Parlamento Europeo e Consiglio approveranno la proposta della Commissione Europea di mettere fine al cambiamento di orario due volte l’anno, “l’ottobre del 2019 sarà l’ultima volta” in cui si sposteranno le lancette in UE (solo nei Paesi che sceglieranno per sempre l’ora solare; quelli che sceglieranno l’ora legale cambieranno orario per l’ultima volta a marzo): lo ha reso noto il commissario ...

Ora legale addio - l'Europa vuole l'Ora Solare tutto l'anno. Dal 2019 parte la rivoluzione : Ora legale, addio. «La gente lo vuole e noi lo faremo», annuncia con tono perentorio Jean Claude Juncker, presidente della Commissione Europea. Dopo quasi 40 anni, sta infatti per andare...

