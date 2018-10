calcioweb.eu

: #Napoli, #Hamsik sul cammino in #Champions: ' Con il #Liverpool gara fantastica, ora testa al #Psg' - CalcioWeb : #Napoli, #Hamsik sul cammino in #Champions: ' Con il #Liverpool gara fantastica, ora testa al #Psg' - pabla77 : RT @napolimagazine: IL CAPITANO - Napoli, Hamsik: 'Contro il Liverpool abbiamo giocato una gara fantastica! Il Psg? Sapremo come affrontarl… - IlDebo : RT @cmdotcom: #Napoli, Hamsik: 'La Juve non è imbattibile e manca ancora tanto...' -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Dal ritiro della nazionale slovacca, Marek, capitano del, ha parlato delinLeague della sua squadra: “Contro ilabbiamo giocato una, ci è piaciuta tanto. La loro forza offensiva è incredibile, ma siamo riusciti a non farli calciare mai in porta. Questo dice tutto. Purtroppo con la Stella Rossa non siamo riusciti a vincere e la mancanza di quei due punti potrebbe pesare nelle gare finali del girone. Il Psg? Come il, i francesi hanno una forza offensiva incredibile. Sappiamo bene chi avremo di fronte, ma sappiamo anche come affrontarli. Il PSG ha calciatori che conosce il mondo intero, non sarà difficile preparare la. Ma è inutile pensarci fin da ora, sono concentrato sui prossimi impegni” SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...