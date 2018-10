Indisponibili Milan contro il Chievo | quattro assenze per Gattuso

milanworld

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Ilaffronterà ildomenica pomeriggio alle ore 15. Dopo le due vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, la squadra allenata dapunta al tris, che potrebbe ricollocare i rossoneri in una interessante posizione di classifica. Tuttavia, per la sfidail club veneto, l’allenatoreista dovrà rinunciare agiocatori, fermi ai box per infortunio. Infortunati: ecco chi salterà la partitailNel dettaglio, i giocatori che sarannopersono: Mattia Caldara – Il difensore ex Atalanta è alle prese con un accenno di pubalgia, che comunque non preoccupa particolarmente. Il suo rientro è previsto subito dopo la sosta, ovvero in occasione del derbyl’Inter.Ivan Strinic – Problemi ben più seri per il terzino sinistro croato, che deve far fronte ad una ipetrofia del muscolo cardiaco. ...