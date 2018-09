Listeriosi | come riconoscerla | curarla e prevenirla

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) Laè un’infezione batterica causata dal batterio Listeria monocytogenes, generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato, pertanto classificata tra le malattie trasmesse attraverso alimenti. Le persone più a rischiosono anziani, donne in gravidanza, neonati, soggetti immunocompromessi (es. pazienti oncologici e malati di AIDS). I sintomi della: febbre, nausea, diarrea, dolori muscolari, emicranie, confusione, irrigidimento del collo e perdita dell’equilibrio. La terapia, per bambini e adulti, prevede la somministrazione di farmaci antibiotici. Tra gli alimenti a rischio: pesce, carne e verdure crude, latte non pastorizzato, latticini, cibi trasformati e preparati pronti all’uso, insalate confezionate, cibi surgelati.prevenire la? Risciacquate accuratamente gli alimenti crudi sotto l’acqua corrente di tagliarli, mangiarli, ...