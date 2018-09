Periferie | sindaco Belluno | con nuovo decreto immigrazione rischio criminalità 3

Periferie : sindaco Belluno - con nuovo decreto immigrazione rischio criminalità (2) : (AdnKronos) - "Saltano le quote di riparto sui territori, date in capo ai tavoli regionali. - sottolinea poi Tomasi – Così, realtà piccole come Belluno o Rovigo, che con difficoltà avevano ottenuto di ospitare un numero di migranti proporzionato alla popolazione, vedono cancellato questo strumento d

Palermo - il sindaco Orlando non accoglie il premier Conte : “Scippati fondi a Periferie”. “Falso. Trovati i soldi” : Non ha accolto il presidente del consiglio in visita nella sua città per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Il motivo? La querelle sui fondi per le periferie che ha contrapposto nelle ultime settimane l’esecutivo e i comuni italiani. Un accordo era stato raggiunto tra Anci e governo la sera dell’11 settembre, ma oggi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha disertato la visita del premier Giuseppe Conte nella scuola ...