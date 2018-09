Pericolo fuga da Iliad | mai così aggressive le proposte TIM | Vodafone | Wind e Tre ai suoi

Usa - uragano Florence declassato a categoria 3 ma è ancora “Pericolosissimo” : quasi 2 milioni di persone in fuga dalla East Coast : L’uragano Florence è stato declassato da categoria 4 a categoria 3 (su 5) ma resta estremamente pericoloso. Lo ha reso noto il servizio nazionale anti uragani. Florence è a circa 755 km da Myrtle beach in South Carolina, con venti a 205 km orari, e dovrebbe abbattersi sulla costa sudorientale americana tra giovedi’ e venerdi’. Nel frattempo sono 1,7 milioni le persone che hanno ricevuto l’ordine di evacuazione in South ...

Usa - la 'spia russa' Maria Butina resta in carcere : Pericolo di fuga : pericolo di fuga: con questa motivazione un giudice federale ha negato la libertà a Maria Butina, la presunta spia russa accusata di cospirazione per aver agito senza registrarsi come agente straniero ...

Como - scarcerati i tre giovani accusati di aver stuprato due minorenni : “Non ci sono gravi indizi né Pericolo di fuga” : Non sono stati convalidati i fermi dei tre giovani arrestati nei giorni scorsi perché accusati di aver violentato due turiste minorenni a Menaggio. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como, Carlo Cecchetti, ha disposto la scarcerazione dei tre – un italiano e due stranieri con documenti regolari – al termine dell’udienza di convalida. I tre restano indagati per violenza sessuale di gruppo, ma hanno già ...

Vuelta a España 2018 - terza tappa : Mijas-Alhaurín de la Torre. Frazione mossa - fuga possibile. Pericolo imboscate : La terza Frazione della Vuelta di Spagna 2018 sarà perfetta per imboscate e attacchi da lontano vista la sua particolare conformazione che potrebbe portare a un piccolo stravolgimento nella classifica generale. Da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri: c’è lo spazio per provare a fare la differenza. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa odierna. Percorso Dpo 25 chilometri incomincia la prima ascesa, il prima categoria ...